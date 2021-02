Trộm vàng rồi trốn dưới gầm giường, thanh niên bị tóm gọn

Ngày 19-2, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thái Phiên (20 tuổi; ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trương Thái Phiên vừa ra tù nhưng vẫn ngựa quen đường cũ

Trước đó, chiều 18-2, bà Nguyễn Thị Thúy H. (50 tuổi, ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) phát hiện cửa nhà bị cạy phá, vật dụng trong nhà bị lục tung. Khi kiểm tra, bà H. phát hiện bị mất một chỉ vàng 9999 và một đôi bông tai bằng vàng 18K.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình và Công an xã Bình Đào tức tốc đến hiện trường khám nghiệm, điều tra sự việc.

Tại đây, công an phát hiện Phiên đang trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ của nhà bà H. Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật do Phiên vừa trộm được.

Được biết, Phiên từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng này vừa chấp hành xong án phạt 12 tháng tù về tội danh trên, mới được ra tù hôm 9-2 nhưng lại ngựa quen đường cũ.