Trộm vàng của vợ rồi vu cho... kẻ cắp

Sáng ngày 6/3/2020, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ điều tra để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời công bố công khai đối với ông Đàm Văn Hậu (52 tuổi, cư trú ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12 giờ, ngày 21/11/2019, ông Hậu đến cơ quan công an trình báo trong lúc ông cùng vợ đi vắng đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cạy khóa tủ lấy trộm 01 chiếc lắc, 01 chiếc vòng đeo tay, 03 đôi bông tai, 03 chiếc nhẫn có tổng trọng lượng 13 chỉ vàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Công an xã điều tra, xác minh, rà soát đối tượng. Tuy nhiên, lực lượng Công an nhận thấy lời khai của ông Hậu có nhiều tình tiết bất minh, có dấu hiệu báo tin giả nên tập trung đấu tranh làm rõ nội dung báo tin của ông Hậu.

Qua đấu tranh khai thác thì ông Hậu khai nhận: do làm ăn mua bán thiếu nợ bên ngoài nên đã lén vợ mở tủ lấy số vàng trên đem bán trả nợ rồi tự tạo hiện trường giả nhằm che giấu hành vi của mình.