HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trộm đồng hồ Rolex hơn nửa tỷ, mang bán với giá 150 triệu đồng

Thu Hiền
|

Chỉ sau chưa đầy 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 665 triệu đồng, khi nghi phạm vừa mang tài sản đi bán với giá 150 triệu đồng.

Tối 29/5, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ Trịnh Duy Mạnh (SN 1995), trú tại xóm 5 Nghi Kim, phường Vinh Hưng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh H.H.T (SN 1985), trú tại khối Trung Hợp, phường Trường Vinh về việc bị mất trộm một chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá khoảng 665 triệu đồng.

Công an lấy lời khai đối với Trịnh Duy Mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Chỉ sau chưa đầy 3 giờ đồng hồ, Công an phường Trường Vinh đã xác định Trịnh Duy Mạnh là nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Mạnh quanh co, không hợp tác và tìm cách chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai, sau khi lấy trộm chiếc đồng hồ Rolex, Mạnh mang đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thành Vinh bán với giá 150 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đã thu giữ tang vật là chiếc đồng hồ Rolex và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tags

đường Lê Hồng Phong

khối Trung Hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại