Trời ơi sốc quá! Chủ tịch đi lấy vợ lại làm cả gan làm hành động này ngay dưới sân khấu sao?

Một trong những khoảnh khắc đang được chia sẻ trong đám cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lại là màn ke đầu của chồng Chủ tịch HĐQT kiêm CEO khách sạn Nguyễn Ngọc Phát. Một nước đi được nhiều người cho là không thể ngờ tới! "Chắc là nay tổng tài phá lệ một bữa", nhiều người có cùng chia sẻ.

Chú rể ke đầu, lộn nhào ngay trong đám cưới. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Theo đó, không chỉ một mà tới tận 2 lần - ở cả lễ Vu quy và Đám cưới diễn ra vào các ngày 25-26/10, Ngọc Phát đều khiến cả cô dâu lẫn quan khách phải ngỡ ngàng với độ "chịu chơi" của mình.

Không chỉ quẩy cực sung theo nhạc, hát - nhảy cùng cô dâu và dàn khách mời mà chú rể còn ke đầu, nhào lộn ngay trên sân khấu.

Biểu cảm của Quỳnh Châu khi chứng kiến hành động của chồng cũng gây chú ý không kém. Cô nàng đúng nghĩa “mắt chữ A, miệng chữ O”, vừa bất ngờ vừa không giấu nổi sự ngại ngùng. Thậm chí, có khoảnh khắc Quỳnh Châu còn vội vàng kéo ông xã sang chỗ khác...

Chắc cô dâu cũng không ngờ đến nước đi của chú rể cỡ này trong ngày lễ Vu quy. Nguồn: Mai Tiến Dũng.

Không rõ có tập luyện trước hay chưa, song nhiều người đều ngỡ ngàng, ngơ ngác vì điêu luyện. Khác xa với hình dung của nhiều người về một tổng tài khô khan, lại có khía cạnh hài hước, dí dỏm cỡ này. Thậm chí nhiều người khi nhìn Tấn Phát còn không nghĩ 36 tuổi, cữ ngỡ là Gen Z.

"Lần hiếm hoi gặp đám cưới mà chú rể quậy cỡ vậy luôn đó. Không nghĩ ảnh là chủ tịch cả cái khách sạn to đùng luôn đó", "Anh Phát ơi, mình cũng 36 tuổi rồi, CEO mà ảnh sao vậy", "Trời, tui là tui cũng sốc khi xem tới cảnh này luôn đó", "Độc lạ quá, tính ra anh này nhìn qua thì hơi trầm trầm nhưng cũng hài hước, tẻn tẻn ha", "Bà Châu bà lên tiếng đi, bà dạy ảnh đúng không?",... là những bình luận của cư dân mạng.

Không chỉ một mà tới 2 lần anh "bung skill" cỡ này trong ngày vui của mình.

Cũng có lúc cả hai đằm thắm, nhẹ nhàng thế này. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Ngọc Phát cho biết bản thân không giấu nghề, mà đã biết, hát nhảy từ trước. Bản thân cũng được vợ đưa cho xem lại clip ke đầu, lộn nhào của mình."Hôm đám cưới vì vui quá nên cứ thể quẩy thôi... (cười)", Ngọc Phát chia sẻ trên Thấy NGHỆ Mới Đăng.

Nhiều người cũng dành lời khen ngợi vẻ ngoài của chú rể trẻ trung, điển trai và tính cách cũng không hề kém cạnh. "Chú rể 1989 mà nhìn như 1998 ha", "Chú rể Gen Z hả bà con", "Coi cái đám cưới này mà cười khùng, á hậu với chủ tịch mà dễ thương, giản dị lắm",... là những bình luận của cư dân mạng.

Ở phần giao lưu, chụp ảnh cùng các khách mời, Ngọc Phát cũng ghi điểm với sự nhiệt tình, thân thiện. Nguồn: Thấy NGHỆ Mới Đăng.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức vào hôm 26/10 vừa qua, tại TP.HCM với sự chúc phúc của gia đình 2 bên, người thân và bạn bè. Trước đó, cả hai có chuyện tình yêu kín tiếng, bắt đầu công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022, song trong suốt quãng thời gian bên nhau, cả hai ít khi chia sẻ chuyện tình với truyền thông hay đăng ảnh lên mạng xã hội.

Trong ngày cưới, Ngọc Phát lần đầu tiên bật mí chuyện tình của cả hai bắt đầu khi anh gửi tin nhắ làm quen: "Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?". Trùng hợp, thời điểm đó Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang "ế show", thấy profile của đối phương làm trong lĩnh vực khách sạn, ngỡ là tin nhắn của sale bên nào book job nên cô lập tức trả lời. Ngay khi đó, chú rể “vào đề” luôn bằng câu hỏi đang thắc mắc: “Châu có bạn trai chưa?” và bắt đầu hành trình yêu như một điều kỳ diệu.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ chồng cô là người giúp cô học tiếng Anh, các kỹ năng sống, cả hai cùng đi làm thiện nguyện, hòa hợp trong cuộc sống đời thường,...

Nếu như Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã quen thuộc với công chúng thì Ngọc Phát kín tiếng hơn. Anh mới được biết đến nhiều hơn sau khi công khai chuyện yêu và đám cưới.

Theo đó, Nguyễn Ngọc Phát, SN 1989 xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Anh tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Hiện anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).