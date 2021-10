Trời mưa tầm tã, cả nghìn người dân vẫn ùn ùn chạy xe máy về quê tránh dịch Covid-19

Chiều 5/10, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Đội CSGT Công an TP. Vinh cùng lực lượng y tế tiếp tục phân luồng, hỗ trợ cả nghìn người dân trở về quê trốn dịch từ các tỉnh phía Nam.



Trong số người dân trở về quê có một phần là người trong tỉnh Nghệ An. Số lượng lớn còn lại là ở các tỉnh thành phía Bắc. Có nhiều người ở các tỉnh vùng cao như Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La.... cũng vượt hàng nghìn km từ các tỉnh phía Nam về quê.

Cả nghìn người đi dưới mưa tầm tã trở về quê hương trốn dịch Covid-19.

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, thường ngày có khoảng 200 công dân Nghệ An tự phát từ miền Nam trở về qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Riêng 2 ngày nay, số lượng công dân trở về quê tăng đột biến lên đến hàng nghìn người. Trong đó, ngày 4/10 lên đến 648 người, ngày 5/10 có khoảng 1000 người trở về.

Cả nghìn người dân ở nhiều tỉnh thành khác nhau trở về từ các tỉnh phía Nam.

Trước tình trạng người dân trở về rất đông, tỉnh Nghệ An đã bố trí khu vực cho người dân dừng nghỉ ngơi là ở giữa 2 cầu Bến Thủy 1 và 2, dưới chân núi Dũng Quyết. Nơi đây rộng, thoáng và có ít người qua lại. Tại đây, cơ quan chức năng có làm rạp che mưa nắng, nhà vệ sinh, xử lý rác thải.

Sau khi các công dân về và khai báo y tế sẽ được lực lượng chức năng phát lương thực, thực phẩm, nước và sữa để ăn uống nghỉ ngơi.

Những công dân trong tỉnh Nghệ An sẽ được phân loại và đưa đi cách ly. Những công dân ngoại tỉnh sẽ được tập trung lại và có xe CSGT dẫn đoàn theo Quốc lộ 1A đi hết địa phận tỉnh Nghệ An và bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hướng dẫn người dân.

Cơ quan chức năng có dựng rạp che nhưng lượng người quá đông nên không đủ chỗ cho người dân trú.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành phân loại các công dân trở về từ miền Nam đã tiêm 1,2 mũi vắc xin để có hướng cách ly phù hợp, giảm gánh nặng cho cơ sở.

Theo đó, người đã tiêm 2 mũi vắc xin, có giấy xét nghiệm còn hiệu lực thì đưa về địa phương và cách ly tại nhà. Những công dân chưa tiêm vắc xin, chưa xét nghiệm thì phải cách ly tập trung theo quy định.

Được biết, hiện nay Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang quản lý 7 khu cách ly tập trung, cách ly cho 1.800 người. Thời gian tới, nếu thêm nhiều công dân trong tỉnh tiếp tục về thì sẽ đưa vào cách ly tại các bệnh viện dã chiến số 4, 5 và 6 (hiện đã tạm dừng hoạt động - PV). Các bệnh viện dã chiến này có thể cách ly được khoảng 3.700 người.

Vì quá mệt mỏi sau chặng đường dài cả nghìn km, người dân, trẻ nhỏ tranh thủ ngồi bệt xuống vỉa hè đường để nghỉ ngơi.

Chiều 5/10, thời tiết ở Nghệ An mưa lớn nhưng từng đoàn hàng trăm người vẫn ùn ùn đi qua các chốt về địa điểm dừng chân chờ cơ quan chức năng dẫn đường để tiếp tục hành trình về quê. Sau chặng đường dài cả nghìn km, khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn vì mất ngủ mấy ngày liền.

"3 người chúng tôi về từ Bình Dương, chạy xe từ hôm 3/10. Trên đường về nhiều đoạn mưa mặc áo mưa nhưng vẫn ướt. Cứ chạy, hết mưa thì quần áo lại khô, gặp mưa thì lại ướt. 2 ngày liền chạy xe mệt lắm, mất ngủ. Giờ chỉ mong về đến nơi an toàn để ngủ một giấc cho ngon lành", anh Nguyễn Văn Thạch (29 tuổi, trú xã Đô Thành, Yên Thành) chia sẻ.

Anh Thạch mệt mỏi, đờ đẫn sau 2 ngày chạy xe máy từ Bình Dương về đến quê ở Nghệ An.

Cũng như anh Thạch, hàng trăm người dân đã vượt cả nghìn km trở về từ các tỉnh phía Nam. Dù quãng đường xa, gian nan, vất vả và đầy hiểm nguy trên đường nhưng ai cũng mong sớm trở về quê hương để trốn dịch, để lập nghiệp nuôi gia đình.