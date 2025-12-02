Trời cũng không thể giảm sức mạnh của "con tướng" này lại được: 5 ngày kiếm 15.000 tỷ, phá vỡ mọi kỷ lục thế giới

Disney vừa tạo nên cú hit toàn cầu mới khi Zootopia 2 (Phi Vụ Động Trời 2) bùng nổ doanh thu dịp Lễ Tạ ơn tại Bắc Mỹ, đưa hãng tiếp tục dẫn đầu thế giới ở mảng hoạt hình. Chỉ trong 5 ngày phát hành, bộ phim thu 156 triệu USD tại Mỹ và Canada, trong đó riêng 3 ngày cuối tuần đạt gần 97 triệu USD - một con số hiếm hoi trong tình hình phòng vé năm 2025.

Nếu tính thị trường quốc tế, thành tích còn ấn tượng hơn: Zootopia 2 gom về 556 triệu USD (gần 15.000 tỷ) sau vài ngày ra mắt, trở thành một trong những phim có doanh thu mở màn lớn nhất lịch sử điện ảnh và là phim hoạt hình dẫn đầu toàn cầu về doanh thu khởi chiếu.

Điểm bứt phá của phần hai lại đến từ Trung Quốc - nơi khán giả dành cho phim mức phản hồi bùng nổ: 272 triệu USD chỉ từ thị trường này, chiếm gần một nửa tổng doanh thu toàn cầu. Zootopia 2 vì vậy lập kỷ lục mới cho phim hoạt hình Hollywood tại Trung Quốc, vượt qua thành tích mà chính phần 1 từng thiết lập trước đó.

Trang bán vé Maoyan ghi nhận bộ phim nằm trong nhóm rất hiếm tác phẩm hoạt hình có thể vượt 200 triệu NDT chỉ trong một ngày - điều trước đó chỉ xảy ra với ba phim nội địa đình đám: Na Tra 2, Giáng Thần Kỷ và Chú Gấu Boonie: Nghịch Chuyển Thời Không.

Khán giả Trung Quốc đã thể hiện sức nóng ngay từ giai đoạn đặt vé sớm, khi Zootopia 2 đạt 333 triệu NDT tiền vé pre-sale - mức đặt vé trước cao nhất mọi thời đại cho một phim hoạt hình, vượt qua Na Tra 2 (309 triệu NDT).

Điều đáng nói là phim khởi chiếu vào thứ Tư - thời điểm vốn không phải "khung vàng" phòng vé nhưng vẫn tạo nên hiện tượng. Giới quan sát dự báo doanh thu sẽ còn tăng mạnh khi lượt khán giả gia đình đổ ra rạp vào cuối tuần.

Dự báo của Maoyan đặt doanh thu phim ở mức hơn 2,4 tỷ NDT tại Trung Quốc, còn hệ thống Lighthouse đưa ra con số 2,6 tỷ NDT. Dù theo dự đoán nào, phim vẫn chắc chắn vượt mốc 1,53 tỷ của phần phim năm 2016, trở thành phim hoạt hình nhập khẩu ăn khách nhất mọi thời đại tại quốc gia này.

Alan Bergman, đồng Chủ tịch Disney Entertainment, nhận định đây là "một thành tích đáng tự hào và là tín hiệu tuyệt vời cho mùa phim lễ hội năm nay".

Gần 10 năm sau phần đầu, Zootopia 2 đưa người xem trở lại với Judy Hopps và Nick Wilde - bộ đôi đã trở thành biểu tượng của thương hiệu. Bộ phim mở rộng thế giới động vật một cách tham vọng hơn, xây dựng câu chuyện đủ chiều sâu để người lớn suy ngẫm nhưng vẫn giữ chất hài hước và nhẹ nhàng dành cho trẻ em.

Bối cảnh phần hai diễn ra chỉ một tuần sau sự kiện phần một. Khi thành phố kỷ niệm cột mốc 100 năm, sự xuất hiện bất thường của dấu tích loài bò sát - vốn được cho là biến mất khỏi Zootopia suốt thế kỷ, đã đặt Judy và Nick vào tâm điểm của một cuộc điều tra dẫn đến bí mật đen tối nằm sâu trong quá khứ thành phố.

Trên Rotten Tomatoes, phim hiện nhận mức ủng hộ 93% từ giới phê bình. David A. Gross của Franchise Entertainment Research đánh giá thành tích ra mắt vượt xa phần đầu và phản ánh việc thương hiệu này vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng khán giả toàn cầu.