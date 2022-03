Trở về đúng giới tính thật, hung thần Indonesia báo tin vui đến NHM

Thời gian qua, NHM bóng chuyền Đông Nam Á nói riêng và thế giới đã sững sờ trước hàng loạt thông báo đến từ đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Phát súng đầu tiên là siêu sao bóng chuyền nữ Aprilio Manganang được y tế nước này xác định là nữ trong suốt 29 năm nay trở thành nam giới.

Aprilio Manganang trước (bên trái) và sau khi sống đúng giới tính

Lý do được cơ quan y tế quốc tế xác nhận là do trình độ y tế của Indonesia trước đó còn lạc hậu. Được biết, Aprilio Manganang đã nhiễm "hypospadias", nó là một chứng bệnh rối loạn y khoa bẩm sinh do lỗ tiểu lệch thấp, một dị tật sinh dục tiết niệu bẩm sinh.

Chưa dừng lại ở đó, Liên đoàn bóng chuyền Indonesia còn phải nhận thêm một làn sóng dữ dội hơn là chị của Aprilio Manganang cũng là nam giới. Những tình trạng cơ thể của Amasya Manganang giống hệt như người em của mình.

Amasya Manganang (áo đỏ) và Aprilio Manganang được xác định là nam giới

Cả hai chị em nhà Manganang đều nằm trong ĐT bóng chuyền quốc gia Indonesia. Đặc biệt là Aprilio Manganang, cô đã nhiều lần khiến tuyển Việt Nam vất vả trước những cú đập như búa bổ. Năm 2017, cô đã đưa đội tuyển Indonesia giành tấm HCB SEA Games khi những VĐV thế hệ vàng của Việt Nam giải nghệ.

Là người mở đầu cho làn sóng dư luận, có lẽ chính Aprilio Manganang cũng phải là người dọn dẹp tàn cuộc. Vừa qua, Aprilio Perkasa Manganang (tên mới đổi) thông báo rằng đã đính hôn với bạn gái. Đồng thời, anh cũng báo tin mừng đến NHM là sẽ kết hôn trong năm 2022.

Aprilio Perkasa Manganang gửi lời cảm ơn đến bạn gái vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình tại buổi lễ đính hôn

Sự việc ồn ào của bóng chuyền Indonesia đến đây cũng kết thúc. NHM cũng không còn bức xúc về vụ việc như trước mà chúc phúc cho anh em nhà Manganang tìm được tình yêu của đời mình.

Bên cạnh đó, họ còn gửi đôi lời đến Liên đoàn bóng chuyền Indonesia: "Hy vọng Liên đoàn sẽ làm việc chặt chẽ hơn đối với VĐV và không để xảy ra tình trạng tương tự."