Chuyển nhầm hơn 301 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết, người đàn ông ở Vĩnh Long phải khởi kiện đòi lại tài sản do phần lớn số tiền đã bị ngân hàng cấn trừ vào khoản nợ của người nhận nhầm.

Chuyển nhầm một chữ số, hơn 301 triệu đồng vào tài khoản người lạ

Theo Bản án số 830/2026/DS-PT ngày 11/11/2026 của TAND tỉnh Đồng Tháp, nguyên đơn trong vụ tranh chấp đòi tài sản là anh Cao Văn T. (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Vĩnh Long), còn bị đơn là anh Trần Tuấn P. (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Đồng Tháp) và một ngân hàng thương mại cổ phần.

Cụ thể, ngày 17/9/2025, anh T. dự định thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền 301.020.000 đồng. Tuy nhiên, do nhầm một chữ số trong dãy số tài khoản, toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản của một người khác mở tại ngân hàng M.

Ngay sau khi phát hiện nhầm lẫn, anh T. liên hệ với ngân hàng để thu hồi số tiền nhưng không thành công. Sau đó, anh đến cơ quan cảnh sát điều tra trình báo sự việc và yêu cầu người nhận nhầm hoàn trả tiền.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, chủ tài khoản nhận số tiền trên là anh P. Hai người không quen biết và chưa từng có giao dịch làm ăn trước đó.

Tuy nhiên, việc thu hồi tiền gặp trở ngại do anh P. đang có khoản nợ vay tại ngân hàng M. Trong số hơn 301 triệu đồng được chuyển nhầm, ngân hàng đã cấn trừ 261.592.222 đồng vào nghĩa vụ trả nợ của anh P. Số tiền còn lại là 39.427.778 đồng.

Theo thông báo kết quả xử lý đơn của cơ quan cảnh sát điều tra ngày 25/11/2025, phía ngân hàng có công văn trả lời không đồng ý hoàn trả số tiền đã cấn trừ.

Ngày 1/12/2025, anh T. khởi kiện, yêu cầu anh P. trả lại gần 39,4 triệu đồng, đồng thời yêu cầu anh P. và ngân hàng liên đới hoàn trả hơn 261,5 triệu đồng còn lại.

Đến ngày 3/2/2026, anh ruột của anh P. đã hoàn trả cho anh T. số tiền gần 39,4 triệu đồng. Sau đó, anh T. rút một phần yêu cầu khởi kiện, tiếp tục yêu cầu anh P. và ngân hàng liên đới hoàn trả số tiền đã được dùng để thu nợ.

Ngân hàng cho rằng việc thu hồi nợ là ngay tình

Trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện ngân hàng đưa ra ba lập luận để bảo vệ quan điểm không có nghĩa vụ hoàn trả hơn 261,5 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Thứ nhất, ngân hàng cho rằng việc thu hồi nợ của mình là hoàn toàn ngay tình và được bảo vệ theo quy định pháp luật.

Thứ hai, việc chuyển nhầm tiền xuất phát từ lỗi của anh T. nên người này phải chịu trách nhiệm về lỗi của mình. Theo quan điểm của ngân hàng, khi số tiền hơn 301 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của anh P., anh P. được xác định là chủ sở hữu số tiền này. Do đó, ngân hàng cho rằng số tiền được trích để thu nợ là tài sản của anh P. và anh T. không có quyền yêu cầu ngân hàng hoàn trả.

Thứ ba, ngân hàng viện dẫn quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN về nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán trong việc hoàn trả hoặc phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản của mình. Từ đó, ngân hàng cho rằng nghĩa vụ hoàn trả tiền chuyển nhầm thuộc về anh P.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/5/2026, TAND Khu vực 1 - Đồng Tháp tuyên buộc ngân hàng có trách nhiệm trả lại cho anh T. số tiền 261.592.222 đồng. Không đồng ý với phán quyết này, ngân hàng đã kháng cáo.

Vì sao tòa án buộc ngân hàng trả lại tiền?

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/11/2026, Hội đồng xét xử nhận định bản chất của tranh chấp đòi lại tài sản là việc chủ sở hữu yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng hoặc quản lý tài sản không có căn cứ pháp luật phải trả lại tài sản cho mình.

Trong vụ việc này, phía anh P. đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà mình còn quản lý. Phần tài sản còn lại đang do ngân hàng trực tiếp nắm giữ. Vì vậy, tòa xác định không có cơ sở buộc anh P. phải chịu trách nhiệm liên đới cùng ngân hàng hoàn trả số tiền hơn 261,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, Hội đồng xét xử xác định quan hệ vay tài sản theo hợp đồng tín dụng giữa anh P. và ngân hàng là một giao dịch dân sự độc lập, được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, không có sự tham gia của anh T.

Theo tòa, nghĩa vụ trả nợ của anh P. và quyền đòi lại tài sản của anh T. là hai quan hệ pháp luật độc lập. Không thể lấy nghĩa vụ của chủ thể này để ràng buộc quyền lợi hợp pháp của chủ thể khác.

Mặt khác, ngân hàng cũng đã thừa nhận anh T. là người thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm. Việc tiếp tục giữ số tiền thuộc quyền sở hữu của anh T. để xử lý nghĩa vụ trả nợ của anh P. đã khiến người chuyển nhầm phải gánh chịu hậu quả từ một giao dịch tín dụng mà mình không tham gia.

Bản án còn ghi nhận một tình tiết đáng chú ý: anh P. từng đến phòng giao dịch của ngân hàng tại Hà Nội để thực hiện việc chuyển hoàn số tiền nhận nhầm. Tuy nhiên, ngân hàng đã cấn trừ số tiền vào nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

Ngay cả khi có văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu phối hợp giải quyết vụ việc, ngân hàng vẫn không thực hiện việc hoàn trả.

Hội đồng xét xử cho rằng ngân hàng đã biết rõ nguồn gốc số tiền, có điều kiện xem xét, giải quyết việc hoàn trả nhưng vẫn tiếp tục giữ tiền. Do đó, lập luận cho rằng ngân hàng không có lỗi là không phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

TAND tỉnh Đồng Tháp quyết định không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, buộc ngân hàng hoàn trả cho anh T. số tiền 261.592.222 đồng.

Ngoài ra, ngân hàng phải chịu hơn 13 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm, 300.000 đồng án phí phúc thẩm và khoản lãi tương ứng với thời gian chậm trả, tính từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong.

Nguồn: Bản án số 830/2026/DS-PT ngày 11/11/2026 của TAND tỉnh Đồng Tháp.

Thu Thủy