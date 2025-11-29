Trơ trẽn ngoại tình, “thiên kim showbiz” vĩnh viễn biến mất khỏi làng giải trí

Vụ bê bối ngoại tình liên quan tới nữ diễn viên Nhật Bản Honjo Ai và streamer nổi tiếng Junichi Kato đã chiếm sóng truyền thông xứ sở hoa anh đào suốt 1 năm qua. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Junichi Kato vẫn chưa kết thúc cuộc hôn nhân với vợ cũ.

Tới sáng 29/11, tờ Yahoo News đưa tin, Honjo Ai đã chính thức giải nghệ, hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí sau scandal chấn động. Công ty quản lý còn cho phát hành tuyển tập đặc biệt gồm 19 tác phẩm của Honjo Ai trong suốt chặng đường hoạt động, qua đó xác nhận thông tin nữ diễn viên đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp.

Honjo Ai chính thức giải nghệ sau khi vướng lùm xùm ngoại tình với streamer Junichi Kato

Công ty chủ quản của nữ nghệ sĩ sinh năm 1999 thậm chí còn cay đắng thừa nhận hậu quả nặng nề do scandal ngoại tình gây ra: "Ngoại tình với người đàn ông đã có vợ là đã đủ gây ra thiệt hại nghiêm trọng rồi.Vụ lùm xùm đã hủy hoại hình ảnh của cô ấy trong mắt công chúng".

1 nguồn tin khác cho biết thêm, gia đình giàu có không ủng hộ việc Honjo Ai trở lại hoạt động trong làng giải trí. Và điều này cũng tác động đáng kể tới quyết định của nữ diễn viên.

Gia đình của "thiên kim showbiz" cũng phản đối gay gắt việc nữ diễn viên quay lại với làng giải trí

Ichiken Kanshunshu - 1 chuyên gia trong giới, cũng đã xác nhận thông tin Honjo không còn hoạt động ở showbiz: "Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đóng phim sau vụ bê bối. Tuyển tập đặc biệt gồm 19 tác phẩm có thể được xem như lời chào tạm biệt của cô ấy với công chúng".

Drama ngoại tình nổ ra hồi tháng 9 năm ngoái khi hàng loạt trang báo lớn nhỏ tại Nhật Bản loan tin Honjo Ai - Junichi Kato đã bí mật hẹn hò từ cuối năm 2022. Khi ấy, Kato vẫn còn ở trong cuộc hôn nhân với vợ cũ.

Honjo Ai - Junichi Kato từng lọt vào ống kính của khán giả trong lần cùng nhau đi xem 1 trận đấu bóng chày của Shohei Ohtani. Ngay lập tức, cặp đôi này trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội vì mối quan hệ sau trái.

Honjo Ai - Junichi Kato trở thành "cái gai" trong mắt công chúng vì scandal "quan hệ ngoài luồng". Cặp đôi từng được bắt gặp khi đang tận hưởng bầu không khí hạnh phúc trên sân bóng chày

Giữa tâm bão chỉ trích, Honjo đã đăng video khóc lóc giải thích rằng cô không hề hay biết về chuyện Kato chưa ly hôn tại thời điểm hẹn hò nam streamer. Trong clip, nữ diễn viên sinh năm 1999 khẳng định Kato đã lừa dối mình: "Anh ta rõ ràng đã nói rằng sắp ly hôn vợ". Honjo thừa nhận giữa 2 người đã xảy ra quan hệ xác thịt nhưng vẫn 1 mực kêu oan cho bản thân: "Tôi không coi những việc mình làm là ngoại tình. Bởi vì tôi đã bị lừa dối". Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ tuyên bố tạm dừng hoạt động vô thời hạn. Đến nay, "thiên kim Jbiz" đã chính thức rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí.

Trong khi đó, Kato đã ly hôn vợ cũ sau vụ ồn ào chấn động. Đáng chú ý, nam streamer vẫn tiếp tục các hoạt động phát sóng 1 cách bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khiến công chúng vô cùng bức xúc. "Tôi không muốn thấy anh ta trên sóng trực tiếp thêm 1 lần nào nữa", 1 khán giả tỏ ra bức xúc khi chứng kiến thái độ nhơn nhơn của Kato sau vụ bê bối chấn động.