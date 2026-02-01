Trợ lý của HLV Kim Sang-sik trải lòng, hé lộ bí kíp giúp U23 Việt Nam chói sáng ở giải châu Á

Hãng truyền thông Daum (Hàn Quốc) vừa đăng tải những phát biểu mới nhất của trợ lý Choi Soo-sung, một phó tướng của HLV Kim Sang-sik. Choi Soo-sung chính là phiên dịch viên và trợ lý huấn luyện cho ĐTQG và U23 Việt Nam, đồng thời còn là đại diện cho DJ Management (công ty đại diện của HLV Kim Sang-sik) tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Daum, trợ lý Choi Soo-sung luôn theo sát HLV Kim Sang-sik như hình với bóng. Đây cũng là nhân vật có vai trò rất quan trọng trong chiến tích lọt giành hạng Ba giải U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam.

Trợ lý Choi Soo-sung tiết lộ lý do khiến anh chọn Việt Nam làm nơi phát triển sự nghiệp: "Tôi từng làm người đại diện cầu thủ bóng đá ở Anh, nhưng tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm với bóng đá Hàn Quốc và châu Á, vì vậy tôi đã trở về Hàn Quốc. Khi nghe tin DJ Management đang tìm kiếm người quản lý cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và ban huấn luyện, tôi đã ứng tuyển. Tôi đã làm việc tại Việt Nam từ tháng 8 năm ngoái."

Trợ lý Choi Soo-sung thừa nhận rằng ông kinh ngạc trước thành tích và màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải châu Á:

“Đạt được vị trí thứ ba tại giải châu Á, một giải đấu có sự tham gia của các đội đến từ khắp châu Á, chứ không chỉ riêng Đông Nam Á, là một thành tích thực sự đáng kinh ngạc. Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ, và hơn hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến bác sĩ đội tuyển và toàn thể nhân viên vì sự chăm sóc tận tình chu đáo phía sau hậu trường."

Trợ lý Choi Soo-sung luôn sát cánh cùng HLV Kim Sang-sik suốt thời gian qua.

Vị chuyên gia người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tri ân tới các cộng sự đồng hương đang sát cánh cùng HLV trưởng Kim Sang-sik:

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến huấn luyện viên Lee Jung-soo, người luôn hỗ trợ các cầu thủ trong các buổi tập và các tình huống cố định dưới cái nắng gay gắt; huấn luyện viên Yoon Dong-heon, người chịu trách nhiệm về thể lực của các cầu thủ Việt Nam và luôn tận tâm chạy khắp sân; huấn luyện viên Lee Woon-jae, người đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển và trưởng thành của các thủ môn Việt Nam; và cuối cùng, đến huấn luyện viên Kim Sang-sik, người luôn đặt các cầu thủ lên hàng đầu và tận tụy với toàn bộ ban huấn luyện phía sau hậu trường."

Đáng lưu ý, trợ lý Choi Soo-sung giải thích rằng việc đánh bại Hàn Quốc và giành vị trí thứ ba cuối cùng là kết quả của tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của các cầu thủ. Anh nói rằng mình muốn dành một tràng pháo tay chân thành cho các cầu thủ, những người ngay cả khi một người bị truất quyền thi đấu, vẫn tin tưởng lẫn nhau, giữ vững sự tập trung và không bao giờ bỏ cuộc.

Trợ lý Choi cũng cho rằng việc U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc ở chấm luân lưu trong trận tranh hạng Ba, có dấu ấn rất lớn từ HLV thủ môn Lee Woon-jae:

“Tôi đã tạo được mối liên hệ tốt với các thủ môn khi làm phiên dịch và hỗ trợ cho huấn luyện viên Lee trong các buổi tập. Vai trò của HLV Lee là rất quan trọng.

Vào những ngày diễn ra trận đấu, tôi quay phim trận đấu từ phòng bình luận hoặc khán đài phía trên cùng với chuyên gia phân tích của đội, chia sẻ phân tích về chiến thuật của đội đối phương và diễn biến trận đấu của đội mình, đồng thời đưa ra những hướng dẫn chiến thuật cụ thể”.

Trợ lý Choi Soo-sung cho rằng anh không tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể nào mà tự gọi mình là "người sẵn sàng năm phút" khi cần. Vị chuyên gia này cũng đề cập tới vai trò then chốt của HLV trưởng Kim Sang-sik ở U23 và cả ĐTQG Việt Nam:

“Tôi nghĩ điểm mạnh lớn nhất của huấn luyện viên Kim chắc chắn là sức hút cá nhân. Ông ấy dẫn dắt các cầu thủ bằng giọng điệu điềm tĩnh và kiểm soát, nhưng sau buổi tập, ông ấy lại đùa giỡn với các cầu thủ như một người anh trai hàng xóm và thường xuyên giao tiếp. Đặc biệt, ông ấy thường hỏi han tôi, người quản lý, rằng 'Cậu đã ăn chưa?' và đôi khi còn cho tôi tiền tiêu vặt. Ông ấy giống như một người cha sống xa gia đình tôi vậy."

Trợ lý Choi Soo-sung có vai trò quan trọng trong thành tích của U23 Việt Nam ở giải châu Á 2026.

Trợ lý Choi cũng trải lòng về khoảnh khắc trở về Việt Nam sau khi giành danh hiệu hạng ba tại giải U23 châu Á:

"Tôi không biết liệu mình có bao giờ được đón tiếp nồng nhiệt như vậy lần nữa trong đời không (cười). Sân bay tràn ngập sự chào đón nồng nhiệt và đám đông khổng lồ, đó là một trải nghiệm khiến tôi cảm nhận bằng cả trái tim mình tình yêu và niềm đam mê bóng đá của người Việt Nam. Nếu phải diễn tả bằng một từ, tôi chỉ có thể nói là 'Tuyệt vời'."

Sau cùng, trợ lý Choi Soo-sung tự mô tả mình là "một người may mắn" và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã được trải nghiệm niềm đam mê bóng đá tại Việt Nam. Anh bày tỏ nguyện vọng tiếp tục theo đuổi ước mơ bóng đá với thái độ tích cực và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam là một kinh nghiệm quý giá đối với anh, và anh tin rằng đó sẽ là nền tảng giúp anh tiến xa hơn nữa.