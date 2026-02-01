Thua Thái Lan, HLV Việt Nam “tuyên chiến” tuyển Indonesia trước trận tứ kết

Tại lượt cuối bảng B giải futsal châu Á, tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-1, qua đó tiến vào tứ kết với suất nhì bảng.

Sau trận đấu, HLV Thái Lan Rakhphol dành lời khen cho các cầu thủ, đặc biệt là khả năng phòn ngự:

“Tôi rất vui, trên hết vì chúng tôi đã giữ sạch lưới. Không quan trọng chúng tôi thắng cách biệt bao nhiêu bàn, điều chúng tôi chú trọng hôm nay là khả năng phòng ngự.”

“Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng họ cần tận hưởng giải đấu vì trong đội hình có nhiều cầu thủ mới và ít cầu thủ giàu kinh nghiệm.”

Trong khi đó, HLV Giustozzi bên phía tuyển Việt Nam cũng tỏ ra rất hài lòng dù thua Thái Lan. Ông cho rằng các học trò đã có một trận đấu rất tốt trước đội Á quân châu lục.

“Tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã thể hiện ở vòng bảng. Chúng tôi đã thắng hai trận đầu tiên và ngay cả khi thua trận hôm nay, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi chơi tốt hơn.”

HLV Việt Nam rất quyết tâm trước cuộc chạm trán Indonesia ở tứ kết giải châu Á.

Vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng không quên nhắc tới vòng tứ kết, nơi toàn đội sẽ chạm trán chủ nhà Indonesia:

“Các cầu thủ hơi thất vọng vì thua Thái Lan. Điều đó là đương nhiên, nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cho trận tiếp theo và quyết tâm giành chiến thắng để tiến vào bán kết”.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của tuyển futsal Việt Nam khi dự giải châu Á là vào bán kết, còn Indonesia là tứ kết.

Cách đây không lâu, tại SEA Games 33, tuyển futsal Việt Nam từng đánh bại Indonesia 1-0. Tuy nhiên, sau khi đá vòng tròn một lượt, Indonesia đã xuất sắc giành HCV còn tuyển Việt Nam chỉ giành HCĐ.

Trận tứ kết giải châu Á 2026 giữa chủ nhà Indonesia gặp Việt Nam sẽ diễn ra ngày 3/2.