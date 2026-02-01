HLV Indonesia: “Chúng tôi sẽ báo thù tuyển Việt Nam để vào bán kết giải châu Á”

Ở lượt cuối vòng bảng giải futsal châu Á, chủ nhà Indonesia đã cầm hoà Iraq để giữ ngôi đầu bảng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-1 qua đó phải đứng nhì bảng trước vòng tứ kết. Theo phân nhánh, tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ gặp nhau ở cặp tứ kết đầu tiên tại giải.

Trả lời truyền thông, HLV tuyển Indonesia Héctor Souto tuyên bố ông và các học trò sẽ đánh bại tuyển Việt Nam để lập cột mốc lịch sử, lần đầu tiên lọt vào bán kết giải châu Á.

“Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi dĩ nhiên là đánh bại tuyển Việt Nam để giành vé vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Tôi đã nói điều này ngày hôm qua, các cầu thủ của chúng ta đang làm nên lịch sử, tất nhiên là với sự giúp đỡ của các huấn luyện viên và câu lạc bộ của họ, những người đã ủng hộ họ suốt cả năm" – HLV Souto phát biểu.

Trước đây, thành tích tốt nhất của futsal Indonesia ở giải châu Á chỉ là vào tứ kết năm 2022. Tuy nhiên, dưới thời HLV Souto dần trở nên mạnh hơn và họ cũng chính là chủ nhân của tấm HCV tại SEA Games 33 sau khi vượt qua cả chủ nhà Thái Lan.

"Giờ là lúc tỏa sáng ở vòng tứ kết Futsal châu Á 2026. Chúng tôi được chơi trên sân nhà. Áp lực không lớn đối với chúng tôi vì chúng tôi đang ở giai đoạn khởi đầu rất khó khăn," - HLV Souto nói.

Indonesia (áo đỏ) sẽ gặp tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết giải châu Á.

Vị thuyền trưởng bên phía Indonesia một lần nữa gửi chiến thư tới tuyển Việt Nam:

“Chúng tôi chưa bao giờ vào đến bán kết. Chúng tôi không có gì để mất. Nếu có ai chịu áp lực thì đó là Việt Nam, bởi vì họ đã nhiều lần vào đến bán kết, nên một số cầu thủ của họ đã biết điều đó có ý nghĩa như thế nào”.

Ông Souto cũng cho rằng trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam là màn trả thù cho thất bại 0-1 của Samuel Eko và các đồng đội tại SEA Games 2025.

"Điều chúng tôi muốn là đưa đất nước vào bán kết, làm cho mọi người hạnh phúc và tiến đến giai đoạn tiếp theo, đó là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo,

Và dĩ nhiên, việc đánh bại tuyển Việt Nam cũng quan trọng, bởi vì tại SEA Games họ đã đánh bại chúng tôi và tôi không hài lòng với kết quả đó."

Theo lịch, trận tứ kết giữa chủ nhà Indonesia gặp Việt Nam sẽ diễn ra ngày 3/2.



