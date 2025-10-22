Trở lại Việt Nam sau nhiều năm, Motorola ra mắt loạt điện thoại mới: Độ bền chuẩn quân đội, pin 7.000 mAh

Motorola, thương hiệu công nghệ từ Mỹ với lịch sử hơn 90 năm, vừa chính thức trở tại thị trường Việt Nam. Sự kiện này là một phần trong chiến lược toàn cầu của thương hiệu và tiếp nối lịch sử của biểu tượng "chữ M cánh dơi" trong ngành di động.

Trong lần ra mắt này, Motorola giới thiệu loạt sản phẩm thiết bị di động thế hệ mới cùng thông điệp "Kiến tạo cuộc chơi khác biệt". Theo Motorola, thông điệp nhấn mạnh sự giao thoa giữa công nghệ và phong cách sống.

Thương hiệu giới thiệu triết lý "Lifestyle Tech", mô tả đây là sự giao thoa giữa công nghệ và phong cách, thể hiện qua các chi tiết thiết kế như hợp tác với PANTONE về màu sắc, sử dụng vật liệu thuần chay, và công nghệ màn hình tràn viền 4 cạnh.

Thương hiệu cũng cho biết sự trở lại của dòng sản phẩm màn hình gập với thiết kế mới sẽ mang đến trải nghiệm mới, thể hiện định hướng của Motorola trong việc phát triển thiết bị di động hiện đại.

Giới thiệu các dòng sản phẩm mới

Vào tháng 11/2025, Motorola sẽ giới thiệu thế hệ thiết bị di động mới tại Việt Nam. Các sản phẩm này được phát triển trên nền tảng được mô tả là tinh gọn, hiệu quả và cá nhân hoá theo phong cách người dùng.

Thương hiệu cho biết các sản phẩm được phát triển từ nghiên cứu về nhu cầu và hành vi sử dụng, tập trung vào khả năng xử lý, độ ổn định và hiệu suất. Loạt sản phẩm này bao gồm 3 dòng: razr, edge và moto g.

Một số tính năng được công bố bao gồm hệ thống camera chuẩn màu PANTONE, thiết kế tràn viền 4 cạnh, độ bền chuẩn quân đội và pin dung lượng 7000mAh. Ngoài ra, camera sẽ kết hợp cảm biến Sony LYTIA và moto ai để tối ưu hình ảnh. Motorola mô tả mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ, thẩm mỹ và thiết kế, nhằm mang lại trải nghiệm di động linh hoạt.

Cam kết thị trường và kế hoạch tương lai

Motorola cho biết lần ra mắt này thể hiện cam kết lâu dài tại Việt Nam. Thương hiệu sẽ giới thiệu các thiết bị có khả năng truy cập 5G ở nhiều phân khúc giá, nhằm giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận công nghệ này.

Trong thời gian tới, Motorola dự kiến tổ chức các hoạt động bao gồm chiến dịch thương hiệu, sự kiện trải nghiệm và không gian tương tác, như một phần trong tầm nhìn phát triển tại thị trường Việt Nam. Sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới được dự kiến tổ chức vào ngày 12/11/2025, khởi đầu cho các hoạt động tiếp theo của thương hiệu.

Motorola được thành lập năm 1928 tại Mỹ. Công ty ban đầu sản xuất radio ô tô và thiết bị truyền thông vô tuyến, đặt nền móng cho công nghệ kết nối di động sau này.

Theo Motorola, tinh thần đổi mới tiếp tục được áp dụng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật. Trong chiến lược mở rộng tại châu Á, Việt Nam được chọn là thị trường trọng yếu, dựa trên tốc độ tăng trưởng của ngành di động và nhóm người tiêu dùng mới.

Motorola cũng nhận định rằng tinh thần sáng tạo và sự cởi mở với đổi mới của người tiêu dùng Việt Nam có điểm tương đồng với đặc tính của thương hiệu. Đây được xem là cơ hội để phát triển các sáng tạo mới tại thị trường.