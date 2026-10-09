Trò cười showbiz: 1 Anh Trai hùng hổ ly hôn thiên kim tiểu thư ngàn tỷ, nhưng sau nhiều tháng cả 2 vẫn chung sống như vợ chồng son

Thiên kim tiểu thư còn bị bóc ra tình hình tài chính thực sự, khiến cho người hâm mộ của Anh Trai này không khỏi lo lắng.

Cách đây khoảng 3 tháng, Dư Văn Lạc đã thông báo ly hôn vợ - thiên kim tiểu thư Vương Đường Vân. Tới nay, tờ 163 đưa tin, Dư Văn Lạc - Vương Đường Vân gần đây vẫn sống chung với nhau như vợ chồng son, hơn nữa 2 người còn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đầy tình tứ không hề giống với 1 cặp đôi đã chia tay nhau.

Theo nguồn tin, Dư Văn Lạc và thiên kim tiểu thư đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cả 2 cùng đưa các con đi ăn đồ nướng. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cặp đôi lái 2 chiếc xe riêng ra về. Thế nhưng cuối cùng, Dư Văn Lạc - Vương Đường Vân lại rẽ vào bãi đỗ xe của căn nhà cũ nơi họ từng chung sống với nhau. Cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ thân mật chẳng khác nào 1 cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng.

Dư Văn Lạc - Vương Đường Vân đưa các con đi ăn, sau đó cặp đôi lại về chung nhà. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai tin cặp đôi tài tử - thiên kim đã ly dị. Ảnh: 163

Chưa dừng lại ở đó, gần đây, Dư Văn Lạc - Vương Đường Vân thi thoảng vẫn đi hẹn hò ăn uống cùng nhau trong bầu không khí ấm cúng. Đến khi Dư Văn Lạc tham gia ghi hình cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (bản gốc của Trung Quốc), thiên kim tiểu thư họ Vương còn đưa con cái lặn lội sang tận nơi để thăm anh, cho thấy tình cảm giữa 2 người họ vẫn vô cùng khăng khít, gắn bó.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, Dư Văn Lạc chỉ ly hôn giả. Nhiều người còn gọi đây là trò cười của Cbiz trong năm 2026. Nhưng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến anh làm như vậy, và theo suy đoán của 1 bộ phận khán giả, tài tử họ Dư dường như muốn hâm nóng lại tên tuổi nên mới đem chuyện hôn nhân ra làm chủ đề gây xôn xao dư luận.

Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân được cho là vẫn chưa ly hôn. Ảnh: 163

Trước đó vào hôm 21/7, tờ Sohu đưa tin, Dư Văn Lạc bất ngờ thông báo ly hôn vợ thiên kim Vương Đường Vân sau 9 năm chung sống. Cặp đôi không tiết lộ nguyên nhân tan vỡ. Tuy nhiên, họ khẳng định vẫn sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con trai và con gái nên người.

Theo nguồn tin, mối quan hệ của Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân rạn nứt ngay sau ngày cưới. 3 ngày sau hôn lễ, gia đình Vương Đường Vân bị phanh phui nợ ngập đầu. Tập đoàn Á Mỹ - chuyên sản xuất thắt lưng bằng chất liệu da thật 100% - của nhà nữ người mẫu gặp khủng hoảng tài chính lớn. Cha Vương Đường Vân đầu tư sai lầm, nợ hơn 2 tỷ NDT (tương đương 7.000 tỷ đồng) và bị người của xã hội đen tới tận nhà đòi nợ. Mẹ Vương Đường Vân phải rao bán gấp 5 căn biệt thự hạng sang, với giá 200 triệu NDT (700 tỷ đồng) để cứu chồng và gia nghiệp. Vương Đường Vân giấu kín chuyện nhà họ Vương trên bờ vực suy thoái, nợ nần với Dư Văn Lạc lẫn bạn bè.

Sau khi bị gièm pha vì nhà vợ nợ ngập đầu và có nguy cơ phải cùng Vương Đường Vân gánh nợ, Dư Văn Lạc đã phũ phàng tháo bỏ nhẫn cưới. Anh thậm chí còn thờ ơ với bà xã đang mang thai. Điều này làm Vương Đường Vân đau lòng, buồn rầu. Phải đến khi cha mẹ vợ cam kết tự xoay xở, không bắt Dư Văn Lạc trả nợ thay, nam diễn viên này mới quay ngoắt thái độ, tiếp tục cuộc hôn nhân với Vương Đường Vân. Đến năm 2023, Dư Văn Lạc đã xóa tất cả bài đăng trên Instagram của mình. Năm 2024, tài tử Bản Sắc Anh Hùng mở lại ba bài đăng liên quan đến các con. Anh và Vương Đường Vân từ đó không còn tương tác với nhau.

Những tưởng cuộc hôn nhân của 2 người đã hết đường cứu vãn thì tới nay, truyền thông lại dồn dập tung ra bằng chứng họ vẫn đang chung sống dưới 1 mái nhà như vợ chồng.

Hồi tháng 7 vừa qua, Dư Văn Lạc từng hùng hổ tuyên bố ly hôn bà xã tiểu thư sau 9 năm cưới. Ảnh: Weibo

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, nổi tiếng qua các bộ phim Anh Hùng Bản Sắc, Ngộ Không Kỳ Truyện, Long Hổ Môn, Vô Gian Đạo 3... Tại showbiz Trung Quốc, Dư Văn Lạc có đời tư gây tranh cãi, được nhận xét là tài tử “lắm tài nhiều tật”. Nam diễn viên nhiều lần lộ chuyện ăn chơi trác táng, và có danh sách bạn gái dài dằng dặc không ai đếm xuể. Năm 2023, Dư Văn Lạc thua lỗ trong kinh doanh, mắc nợ 8.000 tỷ đồng nên phải đóng cửa văn phòng và bán lỗ nhà riêng để trả nợ. Có khoảng thời gian anh mắc chứng rối loạn hoảng sợ, lúc nghiêm trọng nhất thậm chí còn nảy ra ý định nhảy xuống từ máy bay.

Sau những thất bại liên tiếp trong lĩnh vực kinh doanh tại Đài Loan (Trung Quốc), Dư Văn Lạc quyết định chuyển trọng tâm sự nghiệp sang thị trường Trung Quốc đại lục. Năm nay nhờ có chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mà anh đã bùng nổ độ hot trở lại trên mặt trận truyền thông.

Trong khi đó, Vương Đường Vân là người mẫu tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Thiên kim họ Vương xuất thân từ gia đình kinh doanh có tiếng, cha mỹ nhân này là người sáng lập danh nghiệp sản xuất thắt lưng nên truyền thông thường gọi cô bằng danh hiệu “thiên kim thắt lưng”. Lúc mới cưới Dư Văn Lạc, khối tài sản của gia đình Vương Đường Vân được định giá ở mức trên 2 tỷ Đài tệ (1627 tỷ đồng). Thế nhưng sau khi trải qua cơn khủng hoảng lớn, con số này tới nay đã hao hụt đi đáng kể.

Mối quan hệ giữa Dư Văn Lạc - Vương Đường Vân khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: 163