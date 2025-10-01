Trò cưng thầy Kim lập công, đội bầu Hiển tiếp đà thăng hoa, trở lại cuộc đua vô địch V.League

Vòng 6 V.League 2025/26 mở màn bằng cuộc đọ sức kịch tính trên sân Hòa Xuân giữa CLB Đà Nẵng và CLB Hà Nội.

Ngay từ những phút đầu, hai đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Đặng Anh Tuấn thử vận may bằng cú đặt lòng từ ngoài vòng cấm ở phút 9 nhưng bóng đi chệch khung thành. Phút 15, Hà Nội sớm phải thay người khi đội trưởng Đỗ Hùng Dũng dính chấn thương, nhường chỗ cho Đậu Văn Toàn.

CLB Hà Nội dần lấy lại phong độ sau khởi đầu thất vọng hồi đầu mùa.

Sau quãng thời gian giằng co, đến phút 24, cơ hội mười mươi đã đến với đội khách. Luiz Fernando đột phá bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Văn Quyết. Đáng tiếc, cú dứt điểm một chạm của số 10 lại lệch tâm, bóng bật sang vị trí Tuấn Hải nhưng tiền đạo này sút vọt xà ngang ở cự ly gần.

Hơn 10 phút sau, đến lượt Luiz Fernando thoát xuống đối mặt, tung cú dứt điểm tung lưới Đà Nẵng. Thế nhưng niềm vui của Hà Nội bị dập tắt khi trọng tài biên căng cờ việt vị, VAR xác nhận bàn thắng không hợp lệ.

Dù vậy, đội khách không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 40, Passira thắng trong pha tranh chấp với Văn Hưng trước khi căng ngang cho Tuấn Hải dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Hà Nội.

Đến phút 45, đội bóng Thủ đô nhân đôi cách biệt. Từ pha phản công nhanh, Passira chuyền bóng đầy thông minh cho Luiz Fernando bình tĩnh xử lý rồi sút chéo góc, không cho Văn Biểu cơ hội cản phá. CLB Hà Nội khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn 2-0.

Tuấn Hải mở ra trận thắng trên sân khách cho CLB Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ. Chỉ trong vòng ít phút, khung thành Văn Hoàng liên tiếp chao đảo. Makaric đệm cận thành dội cột dọc ở phút 52, rồi Anh Tuấn bất ngờ đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc khi đồng hồ chỉ sang phút 57. Tới phút 66, hàng thủ CLB Hà Nội có phen thót tim khi Henen thoát xuống dứt điểm nhưng bị Văn Hoàng xuất sắc cứu thua.

Phút 69, CLB Hà Nội có cơ hội “kết liễu” trận đấu khi Văn Tùng bật cao đánh đầu nối trong tư thế thuận lợi sau đường chuyền của Xuân Mạnh, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Văn Biểu.

Chỉ 3 phút sau, CLB Đà Nẵng đòi được hưởng phạt đền khi cho rằng Văn Xuân để bóng chạm tay trong vòng cấm, song trọng tài Lê Vũ Linh từ chối thổi 11m và thậm chí còn rút thẻ vàng cảnh cáo Quốc Nhật vì trước đó phạm lỗi với Tuấn Hải.

Cao trào trận đấu đến ở phút 81 khi Nguyễn Vadim, cầu thủ Việt kiều của Đà Nẵng, có pha đi bóng đầy quyết tâm vượt qua 2 cầu thủ Hà Nội, tận dụng sai lầm của Hai Long để tung cú sút nguy hiểm. Tuy nhiên, Văn Hoàng lại một lần nữa cứu thua xuất sắc, bảo toàn mành lưới cho đội bóng thủ đô.

CLB Hà Nội còn kém 3 đội đầu bảng 5 điểm.

Những phút cuối, nỗ lực của đội chủ nhà không thể giúp họ có bàn rút ngắn. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Hà Nội ngay tại Hòa Xuân, trong một ngày mà VAR, khung gỗ và sự xuất thần của thủ môn Văn Hoàng đều góp phần tạo nên kịch bản đầy cảm xúc.

Nhờ trận thắng thứ 2 liên tiếp, CLB Hà Nội tạm vươn lên xếp thứ 6 với 8 điểm, kém nhóm 3 đội dẫn đầu 5 điểm. Đội bóng này đang dần vượt qua cơn khủng hoảng khi thắng 2, hòa 1 sau khi chia tay HLV Makoto Teguramori. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng có 5 điểm và xếp thứ 10.