Bóng đá Malaysia nổ ra "sóng gió nội bộ": Quan chức tố Liên đoàn bưng bít, đòi công khai bí mật

Làn sóng chỉ trích tiếp tục đổ dồn về phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau khi cơ quan này thừa nhận đã có “sai sót kỹ thuật” trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ gốc gác Malaysia lên FIFA, dẫn đến việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kuala Lumpur (KLFA), ông Syed Yazid Syed Omar, thẳng thắn lên tiếng:

“Chúng tôi chỉ biết thông tin dựa vào các báo cáo truyền thông hoặc thông cáo báo chí mà FAM phát đi. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, trong khi chúng tôi là thành viên trực thuộc FAM.

FAM nói rằng sai sót xuất phát từ nhân viên của Ban Thư ký FAM, vậy thì một cách logic, chúng tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra và ai là người đã gửi bộ hồ sơ đó.

Vấn đề này không còn là chuyện nội bộ hay bí mật nữa, mà đã trở thành vấn đề cấp quốc gia. Thậm chí, nó cũng được quốc tế chú ý. Có khoảng 11 liên đoàn bóng đá địa phương đã liên hệ với tôi, và chúng tôi hy vọng sự việc này sẽ sớm được giải quyết”.

Vị quan chức từng là Ủy viên Ban Chấp hành FAM, nhấn mạnh thêm: “Bản thân FAM đã thừa nhận có vấn đề kỹ thuật liên quan đến nguồn gốc của bảy cầu thủ gốc gác Malaysia. Điều này phải được làm rõ để bảo vệ chính mình trước những cáo buộc liên quan đến việc làm giả giấy tờ.”

Tuyển Malaysia mạnh lên thấy rõ nhờ sức mạnh của dàn cầu thủ nhập tịch.

Không chỉ các lãnh đạo bóng đá, giới chính trị Malaysia cũng theo dõi sát sao vụ việc. Tờ Hmetro (Malaysia) dẫn lời Cựu Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao, Khairy Jamaluddin Abu Bakar:

“Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia (SPRM) đã ra thông báo rằng họ đã kiểm tra và không phát hiện dấu hiệu tham nhũng hay lạm dụng quyền lực. Vì vậy, tôi chỉ có thể cho rằng các giấy tờ do Bộ Nội vụ cấp là hợp pháp. Để có được giấy tờ trên, hồ sơ nộp lên cần chứng minh được ông bà của các cầu thủ này sinh ra tại Malaysia, hoặc những căn cứ tương tự.

Tôi cho rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật cần được làm rõ và cũng chính là điều mà FAM muốn trình bày với FIFA trong đơn kháng cáo sắp tới”.

Bóng đá Malaysia chìm trong tranh cãi sau án phạt của FIFA.

Trong khi đó, vụ việc còn kéo theo hệ lụy ở cấp CLB. Giám đốc điều hành CLB Johor Darul Ta’zim, Luis Garcia bày tỏ sự thất vọng khi 3 cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel vì câu chuyện ở tuyển Malaysia mà bị cấp thi đấu 12 tháng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lực lượng của Johor Darul Ta’zim.

Ở cấp độ quốc tế, CLB Deportivo Alaves đang xem xét khả năng khởi kiện sau khi trung vệ Facundo Garces bị FIFA treo giò vì liên đới trong scandal của tuyển Malaysia.