Hà Nội mưa ngập khắp nơi, bạn gái tôi vẫn ham đánh pickleball, tham sân giá rẻ và cái kết

Sáng nay Hà Nội mưa xối xả từ lúc tôi mở mắt. Mưa dầm dề, ngõ trước nhà đã bắt đầu lóng lánh nước. Tôi nghĩ bụng: “Thế này thì cả ngày chẳng đi đâu được”. Nhưng với bạn gái tôi thì khác. Cô ấy mê pickleball đến mức bất chấp mưa gió.

Trong lúc tôi còn lười biếng nằm cuộn trong chăn, cô ấy đã hí hửng báo tin: “Anh ơi, có người nhượng lại sân tối nay, giá rẻ lắm, hay mình rủ đội thuê lại đi”. Tôi thoáng chột dạ. Dự báo thời tiết nói hôm nay có nguy cơ mưa cả ngày, nước chưa chắc đã rút kịp, nhiều tuyến đường có khả năng ngập úng cục bộ.

Suy nghĩ một chút, tôi liền nhắc khéo: “Em ơi, hôm nay mưa to quá, khả năng ngập, không đi được đâu. Mua sân rồi uổng tiền thì sao?”. Cô ấy nghĩ ngợi một chút rồi bốc máy gọi 2 người bạn cùng đội, rồi quay ra bảo tôi: “Bạn em bảo sân đấy ok anh ạ. Giá rẻ quá trời. Bình thường sân đó 250k/tiếng, giờ người ta pass lại (nhượng lại) còn nửa giá. Từ giờ đến tối chắc cũng tạnh mưa sớm thôi. Cả nhóm mình 4 người chơi thoải mái luôn”.

Không biết phải khuyên can bạn gái và các đồng đội sao nữa, tôi đành miễn cưỡng gật đầu để cô ấy vui lòng, đồng thời cầu mong trời sẽ sớm ngớt mưa.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng trong ngày 30/9 vì mưa lớn.

Đến đầu giờ chiều, mưa chẳng tạnh, nước chẳng rút, các tuyến đường chính ùn tắc, nhiều đoạn ngập sâu, xe chết máy la liệt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút ào ào, không có dấu hiệu dừng. Gần đến giờ ra sân mà tình hình chẳng có chút gì khả quan.

Ngậm ngùi, tôi, bạn gái và đồng đội đành chấp nhận “tiền mất tật mang”. Tôi cố tìm cách nhượng lại sân chơi để gỡ gạc phần nào. May sao, có một nhóm chơi là dân văn phòng ở gần sân pickleball, do mưa ngập chưa về được nên họ đồng ý lấy sân của bọn tôi.

Tôi và bạn gái thở phào. Cả hai nhìn nhau cười gượng. Sau lần này, có lẽ chúng tôi cần thận trọng hơn trong việc đưa ra quyết định, bởi chỉ vì quá mê pickleball rồi đặt mình vào thế khó như vậy thì cũng không ổn!

Lời khuyên từ chuyên gia pickleball Khi lịch trình phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, luôn phải có phương án dự phòng. Dù sân pickleball ở trong nhà, có mái che, nhưng bạn vẫn phải di chuyển trên đường mới tới được sân. Việc cố đi lại trong điều kiện thời tiết bất lợi tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bản thân. Với các cặp đôi, nếu một người quá nhiệt tình mà bỏ qua cảnh báo, dễ dẫn đến mâu thuẫn nếu kế hoạch có trục trặc. Việc bàn bạc hợp lý, thống nhất phương án sẽ giúp cả hai tránh được tranh cãi không đáng có. Hơn hết, hãy nhớ rằng thể thao là để tăng cường sức khỏe, mang lại niềm vui. Nếu không chơi hôm nay, bạn có thể tiếp tục chơi vào ngày khác. Đừng để bản thân phải rơi vào tình huống khó xử, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)