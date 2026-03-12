Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ hẹn hò từ khi nào?

Sau nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ, mới đây chúng tôi đã bắt gặp cả hai xuất hiện cùng nhau giữa phố với những cử chỉ vô cùng thân mật. Theo ghi nhận, vào chiều 11/3, Hoa hậu Thanh Thuỷ được nhìn thấy di chuyển bằng chiếc xe được cho là của Trịnh Thăng Bình để đến công ty riêng của nam ca sĩ. Nàng hậu nhanh chóng đi vào bên trong khu vực này.

Không lâu sau đó, Trịnh Thăng Bình cũng có mặt tại công ty. Nam ca sĩ diện trang phục khá giản dị với áo tối màu, quần short và giày thể thao, phong cách đời thường và thoải mái.Đến buổi tối cùng ngày, cả hai cùng rời khỏi địa điểm này để di chuyển ra ngoài. Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ đều đeo khẩu trang đen, tuy nhiên diện mạo quen thuộc khiến không khó để nhận ra cặp đôi.

Đáng chú ý, khi băng qua đường, Thanh Thuỷ còn khoác tay Trịnh Thăng Bình đầy tình tứ. Cả hai bước đi sát rạt bên nhau và thể hiện sự thân thiết một cách khá tự nhiên giữa phố.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa phố (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Khoảnh khắc này ngay lập tức gây chú ý khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị bắt gặp rõ ràng đến vậy ngoài đời. Phía dưới các bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung đều khá sôi nổi.

Có người bày tỏ sự bất ngờ vì đây là lần hiếm hoi Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị bắt gặp thân mật đến vậy ngoài đời. Trong khi đó, không ít khán giả lại gửi lời chúc phúc cho cặp đôi, cho rằng đây là một "cái kết đẹp" vì cả hai trông rất xứng đôi vừa lứa.

Nhiều khán giả khen Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ xứng đôi vừa lứa

Thực tế, những đồn đoán về mối quan hệ giữa Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bắt đầu rộ lên từ khoảng tháng 8/2025. Thời điểm đó, cư dân mạng phát hiện cả hai có nhiều món đồ khá giống nhau như áo, khăn trùm đầu, chiếc máy ảnh cho đến việc bị soi check-in hầm gửi xe y chang. Dù không xuất hiện chung trong cùng một bức ảnh, những chi tiết trùng hợp này vẫn khiến netizen đặt dấu hỏi lớn.

Đến tháng 1/2026, nghi vấn hẹn hò lại một lần nữa gây chú ý khi Thanh Thuỷ bị cư dân mạng phát hiện di chuyển bằng chiếc xe được cho là của Trịnh Thăng Bình để đến một sự kiện. Chi tiết này khiến câu chuyện tình cảm của cặp đôi tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng phản hồi trước các suy đoán.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ rộ tin hẹn hò từ tháng 8/2025

Cả hai bị soi nhiều đồ đôi, như chiếc khăn trùm đầu của Thanh Thuỷ từng là phụ kiện của Trịnh Thăng Bình

Chiếc nhẫn của cả hai cũng có kiểu dáng y hết nhau

Cả hai bị soi dùng chung máy ảnh để chụp ảnh cho nhau

Cư dân mạng còn soi ra hầm xe mà cả hai check-in cũng tương đồng

Tin đồn hẹn hò giữa cả hai càng có cơ sở khi chi tiết Thanh Thuỷ dùng xe Trịnh Thăng Bình đi sự kiện được dân mạng soi ra

Hồi giữa tháng 2, Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ cùng xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai đứng cách nhau không quá xa. Tuy nhiên, điều gây chú ý là không hề có bất kỳ tương tác nào, không ánh mắt, không chào hỏi, thậm chí giữ khoảng cách nhất định dù có mặt tại sự kiện chung.

Chính sự "lơ nhau toàn tập" của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ lại khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng cả hai tránh né tương tác để tin đồn hẹn hò lắng xuống. Và có lẽ hiện tại, sau khi bị "tóm dính" xuất hiện cùng nhau thì Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ không cần phải che giấu thêm nữa.

Trịnh Thăng Bình từng có quãng thời gian hẹn hò với ca sĩ Yến Nhi nhưng sau 7 tháng công khai thì cặp đôi được cho là "đường ai nấy đi". Đây cũng là mối tình duy nhất mà Trịnh Thăng Bình công khai trước công chúng. Hậu chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Nam ca sĩ sau đó từng dính tin hẹn hò với một số mỹ nhân Việt.

Về phía Thanh Thủy, nàng hậu cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò với SOOBIN. Tuy nhiên, sau đó, nhiều ý kiến cho rằng loạt hint giữa cả hai xuất phát từ việc cùng tham gia dự án chung, thay vì mối quan hệ tình cảm ngoài đời.