Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ sống chung nhà, dùng chung xe?

Sau 5 lần 7 lượt bị soi hint tình cảm, mới đây Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bị tóm dính xuất hiện tình tứ giữa phố. Theo ghi nhận, cả hai có mặt ở công ty của Trịnh Thăng Bình, sau đó đeo khẩu trang kín, dắt tay nhau sang đường. Nhìn vào những khoảnh khắc này, cư dân mạng cũng đã có câu trả lời cho mối quan hệ của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị tóm dính xuất hiện cùng nhau (Clip: Đi soi sao đi)

Thông tin Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ hẹn hò xuất phát từ việc "thánh soi" phát hiện ra nhiều chi tiết như cả hai check in chung địa điểm du lịch, dùng chung món phụ kiện... Mặc dù luôn khéo đăng ở những thời điểm khác nhau nhưng không gì qua được mắt "thám tử showbiz". Chi tiết lộ rõ nhất chuyện yêu đương của Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Quốc tế chính là việc cả hai sử dụng chung xe. Cụ thể, trong những sự kiện gần đây, Thanh Thuỷ được tài xế đưa đón riêng, netizen soi được chiếc xe cô thường sử dụng từng xuất hiện trong MV của Trịnh Thăng Bình.

Gần đây, Thanh Thuỷ được đưa đón ở sự kiện bằng chiếc xe của Trịnh Thăng Bình (Ảnh: Tổng hợp)

Chưa dừng lại tại đó, Hoa hậu Thanh Thuỷ còn bị phát hiện check in tại một khu nhà y hệt nơi Trịnh Thăng Bình đang sinh sống. Bằng chứng rõ nhất là khu vực thang máy trong ảnh của Trịnh Thăng Bình trùng khớp với của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Tuy nhiên, chi tiết này chưa đủ chứng minh chuyện cả hai đang sống chung, có thể vì mối quan hệ yêu đương nên Thanh Thuỷ thường xuyên xuất hiện tại khu vực này.

Trịnh Thăng Bình từng để lộ khu vực thang máy ở chung cư anh đang sinh sống (Ảnh: FBNV)

Cách đây không lâu, Hoa hậu Thanh Thuỷ cũng check in ở khu vực y hệt (Ảnh: Instagram nhân vật)

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022, sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện. Thời gian qua, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang và xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tri thức, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thanh Thuỷ từng tâm sự với chúng tôi: "Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình".

Thanh Thuỷ cũng từng bị soi hint hẹn hò với Soobin nhưng sau đó phủ nhận (ảnh: FBNV)

Trịnh Thăng Bình là ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng của Vpop, được khán giả biết đến qua loạt bản hit như Tâm sự tuổi 30, Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua. Bên cạnh ca hát, Trịnh Thăng Bình còn đảm nhận vai trò diễn viên. Anh từng có thời gian hẹn hò Liz Kim Cương, cả hai chia tay vào khoảng năm 2023.

Trịnh Thăng Bình có đời tư kín tiếng sau tan vỡ với Liz Kim Cương



