Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ có quá nhiều sơ hở

Giữa lúc loạt bằng chứng hẹn hò được cư dân mạng truyền tay nhau, mọi động thái mới của Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đáng nói, sau khi những hint tình cảm bị soi ra, cả hai đều có bài đăng mới trên trang cá nhân, nhưng thái độ lại khiến dân mạng càng bàn tán hơn.

Cụ thể, Hoa hậu Thanh Thuỷ chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến thiện nguyện, ghi lại khoảnh khắc gần gũi với các em nhỏ vùng cao. Bài đăng mang màu sắc đời thường, tích cực, đúng với hình ảnh mà Thanh Thủy theo đuổi suốt thời gian qua. Trong khi đó, Trịnh Thăng Bình cũng có động thái riêng khi đăng tải một status mang tinh thần cổ vũ U23 Việt Nam, hoàn toàn không đề cập đến chuyện đời tư hay những bàn tán xoay quanh mình. Việc cả hai chọn cách giữ im lặng, không lên tiếng nhưng cũng không phủ nhận khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

Trịnh Thăng Bình có động thái mới sau nghi vấn hẹn hò và nam ca sĩ không nhắc gì về những bàn tán tình cảm. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Thanh Thuỷ chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi thiện nguyện, đồng thời không phản hồi về hint hẹn hò. Ảnh: FBNV

Trước đó, cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán về chuyện yêu đương của Thanh Thuỷ khi khui ra được loạt hint cho rằng cô đang có mối quan hệ đặc biệt với Trịnh Thăng Bình.

Cụ thể, trong một sự kiện gần đây, Hoa hậu Thanh Thuỷ bị soi di chuyển ra về bằng một chiếc xế hộp hoa hao với mẫu xe, biển số xe Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đây. Chưa dừng lại ở đó, "team qua đường" còn cho rằng tài xế đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của Trịnh Thăng Bình. Những chi tiết này được đặt trong bối cảnh cả hai từng nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò, khiến nghi vấn càng thêm rầm rộ.

Đây không phải lần đầu Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị soi loạt hint trùng hợp. Cách đây nửa năm, cả hai từng gây bàn tán khi xuất hiện cùng khung giờ tại một số địa điểm, tương tác mạng xã hội kín kẽ hay những món đồ được cho là hao hao nhau.

Cư dân mạng phát hiện chiếc xe đón Thanh Thuỷ rời sự kiện có biển số giống với xe Trịnh Thăng Bình sử dụng để quay MV. Ảnh: Tổng hợp

Cả hai bị soi sở hữu nhiều đồ cặp như nhẫn, khăn,... Ảnh: Tổng hợp

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị soi đã hẹn hò một thời gian, tuy vậy hiện tại cả hai vẫn không phủ nhận tin đồn. Ảnh: Tổng hợp

Kể từ khi nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Thanh Thuỷ rộ lên, chuyện tình duyên của Trịnh Thăng Bình cũng được nhắc lại. Trước đây, nam ca sĩ từng có quãng thời gian hẹn hò với ca sĩ Yến Nhi nhưng sau 7 tháng công khai thì cặp đôi được cho là "đường ai nấy đi". Đây cũng là mối tình duy nhất mà Trịnh Thăng Bình công khai trước công chúng. Sau chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp.

Sau Yến Nhi, Trịnh Thăng Bình được cho là hẹn hò kín tiếng với ca sĩ Liz Kim Cương. Cả hai từng có thời gian chung một công ty và bị soi cùng nhau du lịch từ trong đến ngoài nước. Cho đến tháng 11/2019, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương xác nhận "đường ai nấy đi" và trở lại với mối quan hệ chủ yếu xoay quanh công việc. Liz Kim Cương chia sẻ về nguyên nhân chia tay Trịnh Thăng Bình: "Tôi và Trịnh Thăng Bình quá khác biệt, chúng tôi cãi nhau mỗi ngày, cãi tất cả các vấn đề từ lớn đến nhỏ. Từ cách làm việc hay nói chuyện đều không giống nhau nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn làm việc với nhau".

Về phía Trịnh Thăng Bình, anh chia sẻ: "Một mối quan hệ tình cảm trai gái đã cơm không lành canh không ngọt thì tất nhiên sẽ có ảnh hưởng tâm lý khi làm việc chung với nhau. Có một khoảng thời gian khá dài tôi và Liz không chia sẻ về công việc cũng như trực tiếp làm việc với nhau, mọi thứ có công ty, ekip, quản lý riêng để thông qua, cùng lắm thì mới họp chung. Việc gặp gỡ nhau có lẽ không được thoải mái như bình thường dù trong lúc còn tình cảm, cả 2 cũng chẳng quá đau khổ, giằng xé gì nhiều. 1 vài tháng sau, mọi thứ dần bình thường, cả hai lại đi ăn rồi chia sẻ về cuộc sống bình thường, không có vấn đề gì cả".

Ngoài ra, Trịnh Thăng Bình từng được bàn tán về mối quan hệ thân thiết với Minh Hằng và Midu, nhưng sau cùng, các mối quan hệ này đều được xác nhận chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Về phía Thanh Thủy, nàng hậu cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò với SOOBIN. Tuy nhiên, sau đó, nhiều ý kiến cho rằng loạt hint giữa cả hai xuất phát từ việc cùng tham gia dự án chung, thay vì mối quan hệ tình cảm ngoài đời.