Trinh sát kể chuyện triệt phá đường dây lô đề khủng ở Phú Thọ

Với sự vào cuộc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an thị xã Phú Thọ, tình hình ANTT trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã từng bước ổn định, mang lại niềm tin cho nhân dân... Để phòng ngừa tội phạm, tiếp tục duy trì, giữ gìn ANTT, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vẫn tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn.



Qua công tác quản lý nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện những dấu hiệu bất thường của Nguyễn Anh Nhật (SN 1993, trú tại tổ 9, khu Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ). Nhật vừa ra trại cách đó không lâu nhưng ngoài việc bất minh về kinh tế, đối tượng còn có dấu hiệu tập hợp nhóm đàn em đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự; các đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định để phô trương thanh thế; có dấu hiệu hình thành băng, ổ nhóm trên địa bàn.

Với mục đích ngăn chặn tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn (Đội 2), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an thị xã đã bí mật nắm bắt hoạt động của Nhật.

Quá trình theo dõi, các trinh sát có căn cứ xác định Nhật đang điều hành nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội cờ bạc; đồng thời âm thầm tập hợp lực lượng để phô trương thanh thế. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch phá án; chọn điểm đột phá bắt giữ đối tượng về hành vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội.

Quá trình theo dõi, Đội 2 đã dựng được hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm. Trong số đó, họ đặc biệt chú ý đến trường hợp của Đinh Thị Hồng Ngọc (SN 1998, tại chỗ ở Khu Trường An, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ).

Cũng như Nhật, Ngọc không có nghề nghiệp ổn định nhưng đối tượng có lối sống phóng túng; phô trương tải sản. Thực tế khi bắt giữ cho thấy, các tài sản của Ngọc gồm cả nhà cửa và xe ô tô đều đang cắm trong các ngân hàng...

Kể lại với chúng tôi về quá trình triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, một điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Nhật cho gia cố nhà cửa, cầu thang rất chắc chắn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài việc xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo phá án thành công, họ còn phải cân nhắc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia bắt giữ bởi đối tượng trong ổ nhóm đều là những kẻ có tiền án, tiền sự.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Nhật phân chia vị trí và vai trò rất cụ thể. Đối tượng là đàn em thân tín được giao phụ trách đánh lô đề. Các đối tượng này nhận bảng của các đối tượng xung quanh thị xã Phú Thọ. Nhật đồng thời giao cho một đàn em nữa chuyên làm cá độ bóng đá.

Hồi 18h10 ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang Hà Minh Lý (SN 1967, HKTT: Tổ 6, Khu 3, phố Trường An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại di động với Đinh Thị Hồng Ngọc (SN 1998, chỗ ở Khu Trường An, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ), với số tiền tương ứng khoảng 30.619.000 đồng.

Ngoài hành vi phạm tội bị bắt quả tang, quá trình đấu tranh, Lý khai còn nhận bảng lô, đề của Đinh Quang Sơn (SN: 1982, HKTT phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ) với số tiền 1.240.000 đồng.

Căn cứ vào lời khai trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nhà Ngọc. Trong quá trình này, Ngọc chống đối bằng cách vứt điện thoại, tiêu hủy vật chứng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động, truy tìm và được người nhà của Ngọc giao nộp tang vật vụ án.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Ngọc không lưu tên của ai trong danh bạ điện thoại. Mỗi khi khách đánh lô, đề, đối tượng chỉ ghi đánh bao nhiêu tiền, số lượng bao nhiêu..., đây cũng là một khó khăn cho chúng tôi trong quá trình phá án, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.

Các trinh sát đã tiến hành vận động Lý; sàng lọc các thông tin ghi trên đó... Từ đó xác định được đối tượng mà Lý chuyển bảng lô, đề cho Nhật... Trong vụ án này, để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, các trinh sát đã tiến hành ghi âm, ghi hình chặt chẽ, tránh để đối tượng phản cung, Thượng tá Thi nhớ lại.

Căn cứ vào lời khai và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Thị Hồng Ngọc. Trong quá trình khám xét chỗ ở của Ngọc, đối tượng tìm cách tiêu hủy tang vật.

Được sự động viên của cơ quan Công an, bà Trần Thị Minh (SN 1968), là mẹ của Ngọc có tự nguyện giao nộp một chiếc điện thoại di động và trình bày thời điểm cơ quan CSĐT tiến hành kiểm tra bà thấy Ngọc có vứt một chiếc điện thoại qua cửa sổ nhà vệ sinh ra ngoài. Sau khi biết Ngọc có hành vi mua bán số lô, để thông qua tin nhắn điện thoại bà đã đi tìm, nhặt lại và tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an.

Cùng thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh khám xét đối với Đinh Quang Sơn (SN 1982, HKTT phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ). Quá trình điều tra tạm giữ một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 5 quyển sổ có ghi chép liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; một ĐTDĐ và Nguyễn Anh Nhật... Cơ quan CSĐT đã triệu tập, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngày 15/10/2020 có hành vi mua bán số lô, số đề cụ thể Hà Minh Lý nhận bảng lô, đề của Đinh Quang Sơn số tiền 1.240.000 đồng; chuyển bảng lô đề đến số thuê bao của Đinh Thị Hồng Ngọc số tiền khoảng 30.000.000 đồng.

Đối tượng Đinh Thị Hồng Ngọc nhận bảng lô, đề của Hà Minh Lý với số tiền khoảng 30.000.000 đồng. Ngoài ra còn nhận bảng lô, đề của Đặng Thị Thanh Tâm số tiền 5.637.000 đồng; chuyển bảng lộ, đề đến Nguyễn Anh Nhật, số tiền 35.825.000 đồng....Tổng số tiền đánh bạc ngày 15/10, Cơ quan CSĐT đã chứng minh được trên 100.000.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Minh Lý, Đinh Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Anh Nhật, Đặng Thị Thanh Tâm về hành vi đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Trong đó, đối tượng Ngọc có dấu hiệu của hành vi cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự.