Trinh Phạm thông báo mang thai con thứ hai

Mới đây, vợ chồng Trinh Phạm bất ngờ báo tin vui đến người hâm mộ. Nữ beauty blogger cho biết cô đang mang bầu em bé thứ 2, dự tính sẽ ra đời vào cuối năm nay. “We can't wait to meet our newest addition this winter” (tạm dịch: Gia đình chúng tôi đang háo hức chờ đón thành viên mới vào mùa đông này), Trinh Phạm viết.



Nữ beauty blogger chia sẻ thêm: "Mọi người xem vlog chắc cũng biết Bơ thích có em như thế nào rồi. Ba mẹ cháu thì theo phong cách không chiều con nhưng lần này con thích quá nên ba mẹ cũng chiều theo sau một thời gian suy nghĩ. Trộm vía em cháu đã đến với gia đình suôn sẻ và lời cầu mong đêm ngày của cả gia đình ạ". Đính kèm cùng lời thông báo là loạt ảnh gia đình hạnh phúc, đang háo hức đón chờ sự xuất hiện của thành viên mới.

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trinh Phạm. Hầu hết, mọi người đều rất bất ngờ bởi thời gian gần đây, nữ beauty blogger không đề cập đến kế hoạch có em bé.

Được biết hiện tại, Trinh Phạm và chồng quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc một thời gian với mong muốn thay đổi môi trường. Do vậy, những ngày vừa qua, Trinh Phạm tất bật cho việc thuê nhà, chuyển đồ và sắp xếp cuộc sống cá nhân. Người hâm mộ dành nhiều sự ngưỡng mộ cho cuộc sống của gia đình Trinh Phạm vì đi đâu, làm gì cũng đều có nhau và tổ ấm viên mãn, hạnh phúc.

Trinh Phạm (SN 1991) là một trong những beauty blogger đời đầu được nhiều bạn trẻ biết đến. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, cô nàng còn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Cho đến hiện tại, Trinh Phạm và ông xã đã chính thức về chung nhà 4 năm và có một bé trai gần 4 tuổi.