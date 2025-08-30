Trình làng những đầu máy, toa tàu VIP nhất Việt Nam

Năm 1881, tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam được khởi công xây dựng, nối liền Sài Gòn với Mỹ Tho.

Trải qua hơn 140 năm hình thành và phát triển, đường sắt không chỉ trở thành phương thức giao thông trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên sau giải phóng năm 1976 đã trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc.

Đầu máy D20E hiện đại nhất của ngành đường sắt Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: VNR.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giới thiệu và trưng bày thành tựu của ngành tại 2 phân khu là ngoài trời và trong nhà.

Phân khu ngoài trời ở vị trí ST23 của sân Tây, với chủ đề “Đường sắt Việt Nam - 80 năm hành trình đổi mới. Phân khu trưng bày 1 đầu máy D20E, 1 toa xe VIP tàu Hoa phượng đỏ và 1 toa giường nằm tàu Sjuorney. Đây là những đầu máy, toa xe hiện đại nhất đã và đang được vận hành, khai thác trên mạng lưới đường sắt Việt Nam.

Các sản phẩm như mô hình toa xe, giá chuyển hướng toa xe khách, lò xo toa xe, hộp đầu trục, nồi hãm, cửa toa xe... được trưng bày tại khu trong nhà do chính những kỹ sư, công nhân, và người lao động của ngành đường sắt tạo ra, gắn liền với 80 năm hình thành, phát triển của VNR và đất nước.

Đặc biệt, tại triển lãm lần này VNR đã trưng bày thiết bị đếm trục, bộ tâm ghi tốc độ cao… Mô hình đào tạo lái tàu tuyến đường sắt metro, bố trí cho khách tham quan trải nghiệm, lái thử. Ngoài ra còn có các sản phẩm phục vụ công tác đào tạo chuẩn bị cho việc tiếp nhận, vận hành các tuyến đường sắt mới, đường sắt tốc độ cao.

Phân khu trong nhà với chủ đề “Tự hào made in Đường sắt” của VNR ở Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: VNR.

Ngành đường sắt quyết tâm thực hiện hai nhiệm vụ lớn là tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt hiện hữu và sẵn sàng tiếp nhận và vận hành tuyến đường sắt mới, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.