Trịnh Hà Vy bùng nổ visual trong bộ sưu tập Tết của Kính Mắt Anna

Vậy đâu là điểm giao thoa khiến Kính Mắt Anna lựa chọn nàng thơ này cho bộ sưu tập Tết năm nay?

Trịnh Hà Vy khắc họa rõ nét thông điệp "Tết An Chill" thương hiệu muốn truyền tải

Trịnh Hà Vy - Gương mặt quen thuộc với gu thời trang tối giản, tinh tế

Trịnh Hà Vy là gương mặt quen thuộc với cộng đồng Genz qua hình ảnh thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân: tối giản nhưng không nhạt nhòa. Cô nàng thường lựa chọn những outfit có màu sắc trung tính, chú trọng vào cảm giác thoải mái và sự hài hòa tổng thể. Chính vibe "vừa đủ" này giúp Vy ghi điểm lâu dài với những bạn trẻ theo đuổi phong cách sống tối giản.

Nhờ độ nhận diện tốt trong giới trẻ cùng gu thời trang ổn định, Trịnh Hà Vy cũng là cái tên được nhiều brand lựa chọn mỗi mùa Tết, đặc biệt trong các campaign thời trang và áo dài. Đắt show là vậy, nhưng Kính Mắt Anna lại là thương hiệu kính đầu tiên và duy nhất hợp tác với Trịnh Hà Vy trong mùa tết năm nay. Màn collab giữa Trịnh Hà Vi và Anna thể hiện sự phù hợp rất rõ với tinh thần "Tết An Chill" mà Kính Mắt Anna muốn hướng tới: nhẹ nhàng, vừa đủ, chill theo cách riêng.

Sự gặp gỡ giữa Trịnh Hà Vy và Kính Mắt Anna

Không phải ngẫu nhiên Trịnh Hà Vy được Kính Mắt Anna lựa chọn trở thành nàng thơ cho bộ sưu tập "Tết An Chill". Thông qua bộ sưu tập lần này, Kính Mắt Anna gửi gắm tinh thần rất gần với người trẻ: "An" là cho phép bản thân gác lại những bộn bề của một năm đã qua, để đón Tết an khang và một năm mới bình an; "Chill" là tận hưởng trọn vẹn không khí Tết theo cách riêng, không áp lực, không khuôn mẫu.

Tinh thần đó được thể hiện rõ qua hình ảnh của Trịnh Hà Vy - một influencer có sức ảnh hưởng trong cộng đồng Gen Z, được yêu mến nhờ phong cách gần gũi, tự nhiên và cảm giác thoải mái trong cách thể hiện. Gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế, Hà Vy mang đến cảm giác an yên nhưng vẫn giữ được năng lượng trẻ trung, hiện đại của thế hệ Gen Z. Tất cả đã tạo nên sự kết hợp tự nhiên giữa Trịnh Hà Vy và "Tết An Chill", nơi thời trang trở thành cách thể hiện lối sống và cảm xúc, thay vì chỉ là điểm nhấn hình ảnh.

Trịnh Hà Vy cân mọi phong cách trong bộ sưu tập mới của Kính Mắt Anna

Trong loạt hình ảnh cùng bộ sưu tập "Tết An Chill", Trịnh Hà Vy xuất hiện với những thiết kế kính đóng vai trò điểm nhấn vừa đủ trên tổng thể trang phục. Các thiết kế gọng kính giúp tôn đường nét gương mặt, làm nổi bật nhan sắc tự nhiên của Trịnh Hà Vy. Những mẫu cá tính hơn như kính râm mang đến sắc thái năng động, vui vẻ, đúng tinh thần tận hưởng Tết theo cách riêng mà Kính Mắt Anna hướng đến.

Hai bộ sưu tập - Hai sắc thái Tết song hành

Trong bộ sưu tập Tết lần này, "AN" Collection theo đuổi phong cách tối giản, form dáng cân bằng, màu sắc dịu nhẹ và dễ ứng dụng, phù hợp với những khoảnh khắc Tết nhẹ nhàng,Trong khi đó, CHILL Collection mang đến sắc thái trẻ trung và phóng khoáng hơn với bảng màu tươi sáng cùng các chi tiết phá cách vừa đủ. Bộ sưu tập trở thành lựa chọn cho những ngày Tết năng động, vui vẻ và linh hoạt của Gen Z.

Bộ sưu tập "Tết An Chill" gây bão mùa Tết 2026

Với cách tiếp cận sáng tạo cùng thông điệp gần gũi, hai bộ sưu tập nhanh chóng trở thành lựa chọn quà Tết được đông đảo giới trẻ và nhiều KOLs yêu thích trong mùa Tết năm nay.

Về thương hiệu Kính Mắt Anna

Được thành lập từ năm 2014, Kính mắt Anna định vị là thương hiệu kính mắt thời trang kết hợp đo thị lực dành cho giới trẻ, với tiêu chí sản phẩm chuẩn chất lượng, hợp xu hướng và dễ tiếp cận. Sau hơn một thập kỷ phát triển, tính đến nay, Anna đã sở hữu hệ thống với hơn 74 cửa hàng trải dài trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về thương hiệu và các dòng sản phẩm có thể được tìm hiểu tại fanpage chính thức của Kính mắt Anna.

Hệ thống Kính Mắt Anna hiện đã có 74+ cửa hàng trên toàn quốc

Song song với thiết kế, Kính Mắt Anna chú trọng các yếu tố chuyên môn như độ vừa vặn, cảm giác đeo và chất lượng tròng kính. Mỗi sản phẩm được hoàn thiện để đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng hằng ngày, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về thị lực, mang đến trải nghiệm cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng.

Tìm hiểu thêm về Kính mắt Anna tại: https://www.facebook.com/annaeyeglasses



