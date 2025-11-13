Trịnh Gia Huy gây chú ý như idol Kpop trên thảm đỏ Vietnam International Fashion Week 2025

Tối 13/11, tại buổi khai mạc Vietnam International Fashion Week 2025 diễn ra ở Hà Nội, nghệ sĩ Gen Alpha Trịnh Gia Huy thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với diện mạo và phong cách mang đậm dấu ấn Kpop.

Khoác lên mình thiết kế ánh bạc kết hợp áo khoác lông của nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng, Gia Huy (nghệ danh GaHyun) gây ấn tượng với mái tóc nhuộm ánh xanh, layout make-up lấp lánh và phong thái tự tin. Dù chỉ xuất hiện trong vai trò khách mời, nghệ sĩ Gen Alpha nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Trịnh Gia Huy xuất hiện phong cách tại thảm đỏ.

Không phải gương mặt xa lạ với giới thời trang, Trịnh Gia Huy từng nhiều lần sải bước tại Vietnam International Fashion Week và các sàn diễn lớn như Junior Fashion Show, Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam hay Dream Show. Mỗi lần xuất hiện, cậu đều cho thấy sự trưởng thành trong phong cách và thái độ chuyên nghiệp.

Tại sự kiện năm nay, Gia Huy mang đến hình ảnh chững chạc và hiện đại hơn với cách tạo dáng tự nhiên, ánh nhìn dứt khoát và thần thái làm chủ ống kính.

Nghệ sĩ nhí Gen Alpha tự tin trước ống kính.

Được biết, sau màn xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ trong đêm khai mạc, Gia Huy sẽ tiếp tục góp mặt trong show diễn của NTK Phạm Trần Thu Hằng vào tối 13/11 với một vai trò đặc biệt nhưng được giữ kín.

Trước đó, cậu từng trình diễn cho NTK Phạm Trần Thu Hằng trong nhiều bộ sưu tập và việc xuất hiện trở lại tại mùa thứ 20 của Vietnam International Fashion Week được xem là sự tái hợp đáng chú ý, đánh dấu hành trình trưởng thành của Gia Huy trong lĩnh vực thời trang.

Gia Huy và NTK Phạm Trần Thu Hằng.

Song song với hoạt động thời trang, năm 2025 là giai đoạn Trịnh Gia Huy mở rộng hoạt động nghệ thuật với nhiều dự án mới với vai trò là một ca sĩ, rapper và diễn xuất. Sau thành công của MV "Gen Alpha", Gia Huy đang chuẩn bị ra mắt MV mới và phim sitcom "Mùa Hè Bất Tận", đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ chương trình Ca sĩ nhí toàn quốc.