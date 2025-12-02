Trình diễn nhạt nhòa ở Ukraine, Su-25 của Nga sẽ được Triều Tiên biến thành “sát thủ hạng nhất”?

Triều Tiên vừa ra mắt một loại tên lửa hành trình mới được tích hợp lên các máy bay chiến đấu tấn công Su-25 của nước này. Vũ khí mới này lần đầu tiên được công chúng biết đến trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Lực lượng Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPAAF) tại Sân bay Kalma vào ngày 28/11.

Tên lửa mới có nhiều điểm tương đồng đáng kể với tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức-Thụy Điển đang được Hàn Quốc triển khai, với cảm biến lộ thiên ở phần mũi tương tự. Vũ khí này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về khả năng chiến đấu cho toàn bộ phi đội Su-25 của Triều Tiên.

Nâng cấp độc nhất

Tính hiệu quả của các máy bay yểm trợ tầm gần như Su-25 và đối thủ của nó là A-10 của Mỹ đang ngày càng bị đặt dấu hỏi, do những tiến bộ trong công nghệ phòng không tầm ngắn đã hạn chế khả năng sống sót của chúng khi hoạt động ở tốc độ và độ cao thấp gần tiền tuyến. Đây lại chính là những điều kiện mà chúng được thiết kế để hoạt động.

Hệ quả là, mặc dù cả Nga và Ukraine đều đang triển khai một số lượng lớn Su-25, nhưng loại máy bay này đã không đóng vai trò ý nghĩa nào trong nỗ lực chiến tranh hiện tại của cả hai bên.

Cấu hình mới của Su-25 Triều Tiên dường như tích hợp một bộ vũ khí đa lớp. Ngoài khả năng mang hai tên lửa hành trình mới, mỗi chiếc Su-25 còn mang theo hai bệ phóng ba nòng. Các bệ phóng này được trang bị hoặc là bom lượn dẫn đường chính xác cỡ nhỏ, hoặc là tên lửa không đối đất tầm ngắn tương tự như tên lửa Hellfire của Mỹ.

Kho vũ khí này cho thấy các máy bay Su-25 đang được trang bị để có thể tiêu diệt mục tiêu ở cả tầm xa và tầm trung, mà không cần phải mạo hiểm hoạt động gần lực lượng địch. Một tên lửa không đối không hồng ngoại tầm ngắn cũng được gắn trên mỗi đầu cánh, cung cấp khả năng phòng thủ từ trên không và năng lực chống máy bay không người lái (UAV) hiệu quả—một khả năng vô giá để đối phó với trực thăng tấn công của đối phương.

Những nâng cấp nội địa này khiến phi đội Su-25 của Triều Tiên trở nên có năng lực nhất từng được thấy trên thế giới. Chúng có tiềm năng trở thành những chiếc Su-25 duy nhất có khả năng hoạt động hiệu quả trên các chiến trường hiện đại, trong bối cảnh loại máy bay này đang ngày càng bị gạt ra rìa.

Công nghệ tên lửa làm "bệ phóng"

Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã phát triển một loạt vũ khí phóng từ trên không tiên tiến với tốc độ nhanh chóng, giúp duy trì khả năng chiến đấu cho phi đội máy bay cũ kỹ của nước này.

Các chương trình này bổ sung cho những bước tiến lớn trong khả năng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa đất đối không được phóng từ mặt đất. Những tiến bộ này đã tạo nên một cuộc cách mạng về năng lực phòng thủ của đất nước trong thập kỷ qua. Đặc biệt, việc phát triển hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6, được xem là đối trọng của S-400 của Nga, đã giúp giảm bớt áp lực đáng kể lên phi đội tiêm kích Triều Tiên.

Các chương trình tên lửa phóng từ mặt đất tiên tiến đã tạo ra một nền tảng công nghệ vững chắc cho việc phát triển các tên lửa phóng từ trên không tương tự. Tên lửa hành trình mới của Su-25 được kỳ vọng sẽ sử dụng nhiều công nghệ tương đồng với kho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của nước này.

Lực lượng Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần đầu tiên tiếp nhận tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động vào tháng 5 năm 2025. Loại tên lửa này đã được tích hợp lên một phi đội MiG-29 và được thử nghiệm bắn. Chúng đã thay thế cho tên lửa dẫn đường bán chủ động R-27 tương đối lỗi thời do Liên Xô cung cấp trước đây.

Loại tên lửa này lần đầu tiên được công bố tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng "Tự vệ 2021" vào tháng 10 năm 2021 và có khả năng sẽ được tích hợp lên các máy bay tiêm kích MiG-23ML và MiG-21bis của Triều Tiên.

Việc Triều Tiên xuất khẩu lượng thiết bị quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la cho Nga từ năm 2022 đã làm dấy lên khả năng nước này sẽ sớm có thể loại bỏ các loại máy bay tiêm kích cũ và tiếp nhận máy bay mới từ Nga, có thể bao gồm thêm các chiếc Su-25 để hiện đại hóa trong nước.

Cũng xuất hiện khả năng Triều Tiên có thể cung cấp gói vũ khí mới dành cho Su-25 này cho Nga và các khách hàng nước ngoài khác như Belarus và Iran, nhằm tăng cường đáng kể năng lực cho các phi đội của họ.