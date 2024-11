Trình diễn 6 bộ sưu tập tại show thời trang "Đường chúng ta đi"

Ngày 23/11, NTK Thùy Dung đã chia sẻ với giới truyền thông về chương trình thời trang và nghệ thuật "Đường chúng ta đi".

Nữ NTK cho biết, show diễn sẽ được dàn dựng công phu và hoành tráng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của lý tưởng yêu nước trong dòng chảy của thời trang và lịch sử. Và muốn truyền tải thông điệp: Hãy tô điểm cho quê hương đất nước bằng tài năng và những phẩm chất đạo đức cao đẹp của mỗi con người.

NTK Thùy Dung.

Chương trình sẽ trình diễn 6 bộ sưu tập gồm: Long Gia Hội và Lân (NTK Nhật Thực), Koi (NTK Huyền Trương), Long Phụng (NTK Kim Phụng), Love Story 6 (NTK Vinh Quang), Mộng Kiều Phố Thị (NTK Đức Lương).

Bộ sưu tập Long Gia Hội của NTK Nhật Thực gắn với nguồn gốc "Con Rồng, cháu Tiên" của người Việt. Còn với bộ sưu tập Lân thì lại thể hiện sự may mắn và thịnh vượng, ý chí và mưu trí của dân tộc Việt Nam qua các thời đại.

Cá chép hóa rồng là đại diện cho sự nỗ lực, phấn đấu và may mắn để hiện thực hóa ước mơ, hiện thực hoá lý tưởng. Đó cũng chính là biểu tượng sức mạnh ý chí quật cường để NTK Huyền Trương cho ra đời bộ sưu tập Koi với cảm hứng là hình tượng cá chép.

Còn với NTK Kim Phụng, nét đẹp của những cô gái Việt Nam luôn mang đầy khí chất nhưng cũng không kém phần dịu dàng và tinh tế chính là cảm hứng tạo nên bộ sưu tập Long Phụng.

Với khát vọng tô thắm vẻ đẹp tình yêu đôi lứa và những đám cưới mơ ước còn dang dở của thế hệ vàng được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay, nhà thiết kế đã thành công truyền lửa nhiệt huyết, tinh thần đam mê của mình qua bộ sưu tập Love Story 6.

Chào kết với khán giả của "Đường chúng ta đi" chính là bộ sưu tập mang tên Mộng Kiều Phố Thị của NTK Đức Lương. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng nối tiếp từ gấm vóc lụa là của người Việt và "Cảnh ngày xuân" của đại thi hào Nguyễn Du.

Các tài năng nhí tham gia buổi gặp gỡ ngày 23/11.

Đan xen giữa những màn trình diễn thời trang sẽ là các tiết mục âm nhạc sôi động đặc sắc và các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước do các nghệ sĩ khách mời như: Trung Quân Idol, David Le, Muối Dubai, Cao Phú Quý, Thảo Đan, Lucy Trà My, Kevin Sơn Nguyễn, Kent Nguyễn, Joly Linh, Bảo An... biểu diễn. Chương trình thời trang - nghệ thuật "Đường chúng ta đi" sẽ ra ra vào ngày 30/11 tại Quảng trường K-Town, Vinhomes Ocean Park 2.