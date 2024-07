Triệu Vy xuất hiện trở lại

Ngày 24/7, Sina đưa tin Triệu Vy được bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh, khi cô vừa đi du lịch tại Vân Nam, Trung Quốc về. Khi có khán giả nhận ra, nữ diễn viên vui vẻ chào hỏi. Ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách còn cười đùa với người hâm mộ khi được hỏi vì sao không mang theo hành lý: "Chị nghĩ như vậy sẽ phong cách hơn".

Triệu Vy xuất hiện trẻ trung tại sân bay Bắc Kinh.

Theo Sina , tâm trạng của Triệu Vy khá thoải mái, vui vẻ và dường như không bị ảnh hưởng khi tài sản của cô liên tiếp bị đóng băng. Hồi tháng 4, theo trang thông tin doanh nghiệp Tianyancha, một phần vốn khoảng 5 triệu NDT (690.741 USD) do Triệu Vy nắm giữ đã bị phong tỏa. Công ty bị phong tỏa là "Hebao Entertainment Group Co., Ltd.", thời hạn kéo dài đến 10/4/2027, do Tòa án Trung cấp số 4 Bắc Kinh thực hiện.



Tuy nhiên, truyền thông cho rằng với Triệu Vy, số tiền này khá nhỏ. Nữ diễn viên và chồng là thương gia Huỳnh Hữu Long từng sở hữu khối tài sản hơn một tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi Triệu Vy không trở lại hoạt động trong giới giải trí. Theo Sina , Phạm Băng Băng cũng là ngôi sao bị phong sát vì hành vi trốn thuế. Tuy không còn được hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc nhưng Phạm Băng Băng lại nhiệt tình với các hoạt động tại châu Âu và cả Đông Nam Á. Cô còn thử sức đóng phim tại Hàn Quốc.

Triệu Vy đánh mất sự nghiệp huy hoàng mà không rõ lý do.

Với Triệu Vy, cô được đánh giá cao hơn Phạm Băng Băng về tài năng. Trung Quốc chưa có diễn viên nào vai chính đầu tay đã nổi tiếng toàn quốc như Triệu Vy và ngay lập tức có tác phẩm kinh điển. Sau đó, Triệu Vy còn có thêm nhiều bộ phim thành công vang dội khác. Cô thể hiện tài năng ở cả mảng âm nhạc, điện ảnh, đạo diễn, cũng đắt show giải trí. Có thể nói mọi thứ Triệu Vy chạm tới đều hot.



Có sức hấp dẫn với khán giả như vậy, nhưng Triệu Vy lại bị đưa vào danh sách đen, loại khỏi các nền tảng truyền thông đại chúng ở Trung Quốc từ tháng 8/2021. Thậm chí, phía quản lý nghệ thuật còn không nói rõ lý do phong sát cô khiến công chúng khó hiểu.

Tuy nhiên, cũng vì cô chưa bị kết tội chính thức nên người hâm mộ mới kỳ vọng vào một ngày nữ diễn viên trở lại. Hồi tháng 3, cư dân mạng tinh mắt bất ngờ phát hiện tài khoản Weibo của “Én nhỏ” đã được bỏ chặn và có thể truy cập trực tuyến, đồng thời các video bị chặn trước đó trên Bilibili và các trang web video khác đã trở lại bình thường.