Triệu Vy xơ xác khó tin, ái nữ 15 tuổi có động thái lạ gây hoang mang giữa lúc mẹ sa cơ thất thế

Thời gian qua, Triệu Vy được cho biết đang rơi vào tình cảnh khốn cùng, liên tiếp bị đóng băng tài sản và đối mặt với gần 500 vụ kiện đền bù tiền tỷ. Cô hiện tại khổ sở đến mức không thể trả nổi số nợ chỉ khoảng 14.000 NDT (hơn 51 triệu đồng), bị liệt vào danh sách đen người thất tín ở Trung Quốc.

Giữa lúc bế tắc, Triệu Vy đã đi du lịch ở Tân Cương (Trung Quốc) để tìm kiếm sự bình yên. Trong hình ảnh mới nhất được chính nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đăng tải, cô lộ mặt mộc bơ phờ, tóc tai bù xù, diện mạo có phần xơ xác. Hình ảnh bình dân hiện tại của Triệu Vy gây chú ý. Trải qua nhiều biến cố, minh tinh hàng đầu đã chấp nhận rũ bỏ hào quang, trở về làm người bình thường.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy sau khi bị đóng băng tài sản. Cô xuất hiện với dáng vẻ đầu bù tóc rối, bơ phờ và xác xơ

Trong khi đó, con gái Triệu Vy - Tiểu Tứ Nguyệt lại gây bàn tán khi bất ngờ xóa sạch các bài đăng chia sẻ về cuộc sống du học trên nền tảng MXH. Nhiều người cho rằng ái nữ 15 tuổi của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đã quyết định rút khỏi MXH, biến mất khỏi tầm mắt dư luận vì bị bạo lực mạng.

Kể từ khi quyết định lộ mặt trước công chúng từ tháng 6, Tiểu Tứ Nguyệt nhận vô số lời miệt thị ngoại hình, bị chê bai không thừa hưởng nét đẹp của người mẹ minh tinh. Bên cạnh đó, còn có ý kiến đàm tiếu Triệu Vy lợi dụng con gái để gây chú ý. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên này đang mở đường cho con gái vào showbiz kiếm tiền cứu mẹ sau khi biết bản thân không còn cửa quay lại showbiz.

Tiểu Tứ Nguyệt đã xóa sạch tất cả bài đăng chia sẻ về cuộc sống du học trên MXH. Động thái lạ của con gái Triệu Vy gây bàn tán trong dư luận

Triệu Vy bị "phong sát", xóa sổ khỏi Internet Trung Quốc vào năm 2021. Đến nay, không ai rõ lý do vì sao nữ diễn viên bị cấm sóng. Cuối năm 2024, Triệu Vy thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỷ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn, song Triệu Vy vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho vụ cùng Huỳnh Hữu Long gây lũng đoạn thị trường chứng khoán, khiến các nhà đầu tư tan nhà nát cửa vào năm 2017.

Theo tờ Sina, Triệu Vy sở hữu tài sản ròng 520 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, khối tài sản hàng nghìn tỷ này của cá nhân Triệu Vy giờ đã tiêu tán sạch. Sau khi bị kết tội lừa đảo đầu tư, Triệu Vy đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng). Sau đó, cô tiếp tục đền bù 1 khoản không nhỏ cho nhà sản xuất, nhãn hàng vì bị "phong sát". Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn phải chuyển hơn 50 triệu USD (1.300 tỷ đồng) cho con trai riêng của chồng theo thỏa thuận ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Huỳnh Hữu Long hiện đã trốn sang Anh, bỏ mặc Triệu Vy đối mặt với các khoản đền bù khổng lồ. Cô được cho biết đã rơi vào bước đường cùng vì không thể tham gia các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán, lại không được mời đóng phim, tham gia show giải trí. Điều này khiến Triệu Vy chỉ có thể nhìn tài sản "đội nón ra đi", không có cách nào kiếm tiền bù vào số nợ phải chi trả.

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, khối tài sản nghìn tỷ đã bay sạch vì phải bồi thường cho hàng trăm nhà đầu tư, đối tác sau vụ cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long lừa đảo làm lũng đoạn thị trường chứng khoán và bị phong sát ở showbiz Trung Quốc

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo