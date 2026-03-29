Triệu Vy dừng lại đi: Gây tội lỗi khó tha thứ còn chơi chiêu lách luật phong sát, hiên ngang đi sự kiện

Cách đây không lâu, bộ phim Không có tình yêu khác, do Triệu Vy đạo diễn cách đây 10 năm, đã bất ngờ được công chiếu. Để có thể phát hành ngoài rạp, dự án này đã đổi tên thành Nọc của mật ngọt, loại bỏ Triệu Vy ra khỏi danh sách ekip do cô là nghệ sĩ bị cấm sóng toàn diện. Thay thế "Én nhỏ", Viên Mai trở thành đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Trong họp báo và cine tour quảng bá phim, chỉ có 3 diễn viên Viên Tuyền, Ninh Tịnh và Cảnh Lạc xuất hiện.

Dù tác phẩm này đã xóa sổ, cắt đứt mối liên hệ với Triệu Vy để được an toàn công chiếu sau 10 năm ròng bị đắp chiếu, song nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách được cho là cố tình phớt lờ điều này. Cô đã lén tham gia buổi công chiếu đầu tiên của phim. Dưới hàng ghế khán giả, Triệu Vy còn chủ động bỏ mũ, đứng dậy chào hỏi, liên tục cảm ơn người hâm mộ xung quanh đã ra rạp ủng hộ mình. Sau đó, nữ diễn viên còn chụp ảnh lưu niệm với fan.

Theo nhiều cư dân mạng, hành động giả làm người xem phim để dự sự kiện công chiếu của Triệu Vy là chiêu trò cố ý lách luật cấm sóng của cơ quan chức năng. Dù thay tên, đổi đạo diễn, nhưng thực chất Nọc của mật ngọt về bản chất vẫn là tác phẩm do Triệu Vy thực hiện từ A đến Z. Dự án này đã được tạo điều kiện để phát hành gỡ vốn, nhưng nữ diễn viên vẫn không biết điều, biết đủ, tự hạ thấp danh dự khi mặt dày xuất hiện ở sự kiện công chiếu để gây chú ý.

Bằng chứng là Nọc của mật ngọt có suất chiếu ít ỏi ở các cụm rạp trên toàn quốc, không được báo giới nhắc đến rộng rãi. Trong ngày đầu công chiếu, Nọc của mật ngọt thu về vỏn vẹn 5 triệu NDT (19 tỷ đồng). Tuy nhiên, khán giả Trung Quốc không mấy mặn mà với tác phẩm này của Triệu Vy.

Ngoài người hâm mộ trung thành, đa số doanh thu phòng vé của phim đều đến từ sự giúp sức của đồng nghiệp thân tình với "Én nhỏ". Trần Khôn đã bao trọn 9 suất chiếu, và Huỳnh Hiểu Minh là 10 suất chiếu để ngầm ủng hộ cô bạn thân Triệu Vy. Động thái này khiến họ bị dư luận chỉ trích, ném đá vì ngầm tiếp tay cho nghệ sĩ vướng tội lỗi tày trời có cơ hội xuất hiện trở lại trong showbiz.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Cô bị xóa sổ trên Internet không rõ nguyên nhân. Trước các tin tức về việc bị cấm sóng để tiếp nhận điều tra sai phạm kinh tế, nữ diễn viên giữ im lặng.

Thời gian quan, Triệu Vy còn phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng) cho các đối tác từng bị cô và chồng cũ làm thiệt hại kinh tế, phá sản, tan nhà nát cửa trong vụ lừa đảo chứng khoán chấn động vào năm 2017. Cựu minh tinh phải 1 mình đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa.

Bị kiện tụng và bồi thường triền miên khiến Triệu Vy kiệt quệ kinh tế. Theo tờ QQ, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán sạch. Cô giờ khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng), và thậm chí khoản nợ 8.488 NDT (32 triệu đồng) cũng không trả nổi. Do đó, từ tháng 4/2025, Triệu Vy đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả và liên tục phong tỏa tài sản.

