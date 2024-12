Triệu Vy bộc lộ toan tính trước cái chết của Quỳnh Dao

Sohu đưa tin ngày 4/12, công chúng bàng hoàng trước việc nữ sĩ Quỳnh Dao lựa chọn quyên sinh ở tuổi 86, bà đã sắp xếp hết chuyện hậu sự cho bản thân rồi ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng. Ngoài cái chết của Quỳnh Dao, nhân vật được chú ý nhất là Triệu Vy, người lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội Weibo sau 3 năm bị cấm sóng.

Cô đăng bài thể hiện sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của Quỳnh Dao. Triệu Vy đã trích thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thận để tỏ lòng thành kính với nữ nhà văn: "Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng. Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa. Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ". Kể từ khi bị cấm sóng ngầm vào năm 2021, Triệu Vy ở ẩn, không còn sử dụng MXH Weibo.

Triệu Vy bày tỏ sự thương tiếc với Quỳnh Dao

Từ khóa "Triệu Vy thương tiếc Quỳnh Dao" nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, có không ít người hâm mộ xúc động trước sự trở lại của nữ diễn viên họ Triệu. Nhiều người bày tỏ họ đã yêu mến Triệu Vy từ vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, vì vậy, dù sau này cô có xảy ra chuyện gì tình cảm của họ vẫn không thay đổi.

Theo Sohu, bài đăng của Triệu Vy mang ý nghĩa buông bỏ, xóa hết mọi hận thù vướng mắc trong quá khứ. Nữ diễn viên không trực tiếp nói lời thương nhớ Quỳnh Dao mà đăng một bài ẩn ý khiến nhiều người hoang mang. Sohu cho rằng Triệu Vy đang thử phản ứng của công chúng trước sự trở lại của mình.

Nguồn tin phân tích sự kiện Quỳnh Dao qua đời là tình huống đặc biệt, vì thế, khi Triệu Vy phá luật đăng bài trên Weibo không ai có thể trách cứ cô. Nếu như phản ứng của khán giả mang hướng tích cực, rất có thể sau này Triệu Vy sẽ đăng bài nhiều hơn giống như Phạm Băng Băng hiện tại dù bị phán tội trốn thuế nhưng vẫn thường xuyên tương tác trên Weibo, vì tài khoản của Phạm Băng Băng chưa bị xóa. Bên cạnh đó, Sohu cho biết chủ đề "Triệu Vy thương tiếc Quỳnh Dao", đã đứng trên top từ khóa nóng từ hôm qua đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Nhưng phía Sina lại giấu thông tin về người chủ trì của từ khóa và lượng thảo luận, đây có thể là động thái của Triệu Vy nhằm che giấu việc mình đứng sau mua truyền thông.

Triệu Vy muốn nhờ sự kiện Quỳnh Dao qua đời để thử phản ứng của công chúng, mở đường cho việc cô trở lại

Nếu như phản ứng của khán giả với Triệu Vy vẫn còn nhiều khúc mắc, có ý kiến trái chiều, có thể Triệu Vy sẽ tiếp tục ở ẩn. Và theo Sohu, có thể thấy nhiều người vẫn dành tình cảm yêu mến cho Tiểu Yến Tử. Họ bày tỏ dù biết Triệu Vy làm nhiều điều sai trái nhưng cô là một nghệ sĩ tài năng, đồng thời tình cảm tuổi thơ dành cho Triệu Vy khiến họ không thể ghét nữ diễn viên.

Mặt khác, Triệu Vy từng có khúc mắc, bị Quỳnh Dao ám chỉ, trách cứ Triệu Vy là người "vong ân bội nghĩa" khi cho biết trong số các diễn viên được bà "dìu dắt", chỉ có Lâm Tâm Như vẫn nhớ đến bà, thường xuyên thăm hỏi. Còn các diễn viên khác trưởng thành từ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của bà, hầu như không ai liên lạc với bà sau khi thành công.

Việc bị chính ân sư ám chỉ vô ơn khiến tên tuổi của Triệu Vy bị ảnh hưởng xấu. Để hóa giải ồn ào, năm 2014, khi tới Đài Loan (Trung Quốc) quảng bá cho bộ phim Gửi Thanh Xuân Mà Ta Sẽ Mất ( So Young) do mình đạo diễn, Triệu Vy đã ghé thăm Quỳnh Dao. Nữ diễn viên còn dắt theo con gái đến gặp ân sư. Nữ diễn viên còn cho biết bản thân đã vô cùng hạnh phúc khi Quỳnh Dao đến xem bộ phim đầu tiên do cô làm đạo diễn. Và đây cũng là lần hiếm hoi "Én nhỏ" tới thăm nữ văn sĩ Quỳnh Dao trong nhiều năm qua.

Vì thế nên, việc Triệu Vy dũng cảm phá luật ngầm, cấm hoạt động trên mạng xã hội để đăng bài tưởng nhớ Quỳnh Dao cũng sẽ khiến cho công chúng có cái nhìn tích cực với cô hơn.