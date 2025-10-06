Triệu Vy bị tố dính líu đến vụ nam diễn viên 28 tuổi bị tra tấn đến chết?

Thời gian qua, vụ việc nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời đầy uẩn khúc là tâm điểm của showbiz Trung Quốc. Giữa lúc đó, Cnet cũng đồng loạt nhắc lại cái chết rúng động cách đây 9 năm của ngôi sao tài hoa bạc mệnh Kiều Nhậm Lương ở tuổi 28. Đến tối 5/10, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo dậy sóng với bài đăng tố cáo Triệu Vy cũng là 1 trong những người có liên quan đến cái chết thảm năm xưa của Kiều Nhậm Lương.

Theo người tố cáo, Triệu Vy chính là người đã thuyết phục tài tử Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây đến tham dự buổi tiệc rượu của các ông lớn trong showbiz và thế hệ siêu giàu ở Trung Quốc. Hậu quả là nam diễn viên bị tra tấn dã man, tàn bạo đến chết trong 3 giờ. Thi thể anh lúc phát hiện không còn nguyên vẹn. 1 số nguồn tin khẳng định 1 cánh tay của Kiều Nhậm Lương còn không được tìm thấy.

MXH Weibo đang xôn xao trước việc Triệu Vy bị tố cáo có liên quan đến cái chết của nam diễn viên Kiều Nhậm Lương

Đáng chú ý, lúc còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Vy từng thản nhiên thừa nhận rằng cô đã giết người. Cụ thể, trong một show giải trí, khi MC hỏi Triệu Vy rằng có bí mật gì không, nữ diễn viên khôn khéo trả lời: "Nếu như tôi kể ra thì là người không còn bí mật rồi". MC còn chưa kịp tiếp lời, Triệu Vy đã buột miệng nói: "Tôi từng giết người", khiến ai cũng kinh ngạc. Đến lúc bị nữ MC vặn hỏi: "Bạn sắp khóc, bạn đã giết người thật sao?" thì nữ diễn viên lảng sang chuyện khác: "Tôi từng nghi ngờ bản thân là người đồng tính".

Điều gây bàn tán chính là khi nói về việc "giết người", Triệu Vy bật cười như đó chẳng phải chuyện to lớn. Thái độ của nữ diễn viên khiến công chúng vừa tức giận, vừa sợ hãi. Theo tờ Sohu, năm xưa, 1 người phụ nữ tên Vạn Huệ cũng từng tố cáo Triệu Vy có ý định giết mình vì gia đình cô biết rõ các thủ đoạn kinh doanh và quyền lực ngầm, có liên quan đến xã hội đen của ngôi sao Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Ai cũng biết trước đây sau lưng Triệu Vy không chỉ có các tỷ phú Trung Quốc chống lưng mà còn có vòng tròn Kinh Khuyên - nơi quy tụ các nghệ sĩ lão làng, quyền lực. Kinh Khuyên từng nhiều lần ra tay che giấu các scandal động trời như vụ Ngô Diệc Phàm lộ ảnh giường chiếu, Dương Húc Văn liên quan tới cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều, hay dung túng cho những bữa tiệc thác loạn của đạo diễn Phùng Tiểu Cương... Chính vì vậy, khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, Triệu Vy là cái tên không ai dám đụng ở Cbiz.

Triệu Vy cười đùa về việc từng giết người trên sóng truyền hình

Thông tin tiêu cực bủa vây Triệu Vy gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Trước nghi vấn có liên quan đến cái chết của Kiều Nhậm Lương, nữ diễn viên chưa phản hồi. Tuy nhiên, người hâm mộ của "Én nhỏ" phủ nhận. Họ cho rằng Triệu Vy tuy đã sa cơ thất thế, nhưng antifan cũng không nên bịa đặt chuyện nghiêm trọng và bôi nhọ danh dự cô. Trước vụ việc lần này, Triệu Vy cũng từng vướng tin liên quan đến các tổ chức lừa đảo buôn bán người biên giới Thái Lan - Myanmar. Nữ diễn viên đã đệ đơn kiện kẻ tung tin thất thiệt và giành phần thắng.

Triệu Vy từng bị loan tin có liên quan đến đường dây lừa đảo, buôn bán người xuyên quốc gia

Triệu Vy bị phong sát không rõ nguyên nhân từ năm 2021. Đến nay, cô vẫn chưa thể trở lại showbiz hoạt động. Hiện tại, cô được cho biết đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng khi liên tiếp bị đóng băng tài sản, sắp phá sản tới nơi và đối mặt với gần 500 vụ kiện đền bù tiền tỷ. Cô hiện tại khổ sở đến mức không thể trả nổi số nợ chỉ khoảng 14.000 NDT (hơn 51 triệu đồng), bị liệt vào danh sách đen người thất tín ở Trung Quốc.

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo