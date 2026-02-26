Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí bí mật và công nghệ chống vệ tinh

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Phát biểu tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong Un cho biết Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng đã “đặt ra các mục tiêu chủ chốt” nhằm trang bị cho quân đội những loại vũ khí chiến lược “bí mật và đặc biệt”, đồng thời “xem xét kỹ” các kế hoạch quốc phòng mới trong nhiều lĩnh vực và “phê chuẩn một cách có trách nhiệm” các chương trình dài hạn.

Ông Kim nêu rõ, Triều Tiên sẽ bắt đầu triển khai công việc liên quan đến các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất và từ tàu ngầm, các hệ thống tấn công không người lái ứng dụng AI, các loại vũ khí đặc biệt để đánh vào vệ tinh của đối phương trong trường hợp chiến tranh, các hệ thống tác chiến điện tử và các vệ tinh trinh sát tiên tiến.

Theo ông Kim Jong Un, Triều Tiên dự kiến hằng năm sẽ triển khai thêm vũ khí chiến lược nhằm răn đe các đối thủ.

Ông cho biết các hệ thống này, cụ thể là các bệ phóng loạt rocket cỡ 600mm và 240mm cùng các hệ thống tên lửa chiến thuật - chiến dịch, sẽ làm tăng mật độ và thời lượng của các đợt tấn công tập trung.

“Trong 5 năm, khi kế hoạch phát triển quốc phòng quốc gia mới được hoàn thành, năng lực quốc phòng của chúng ta sẽ tăng lên to lớn, đạt đến mức các đối thủ không thể với tới”, ông Kim Jong Un nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nói rằng ngành công nghiệp quân sự và các lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt các loại vũ khí “tối tân” để thúc đẩy phát triển công nghệ và hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phù hợp với các xu hướng khoa học quốc phòng quốc tế.