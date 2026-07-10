Triều Tiên tuyên bố kế hoạch tăng cường đáng kể lực lượng răn đe hạt nhân

Ngày 10/7, Triều Tiên chính thức tuyên bố kế hoạch tiến hành hiện đại hóa quy mô lớn và tăng đáng kể quy mô lực lượng răn đe hạt nhân của mình.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định này xuất phát từ nhu cầu tăng cường an ninh quốc gia và đảm bảo sẵn sàng đối phó với bất kỳ thách thức chiến lược nào từ bên ngoài trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Điều kiện địa chính trị hiện nay đòi hỏi nhà nước phải thực hiện các biện pháp phòng thủ cân xứng.

Theo kế hoạch của lãnh đạo nước này, việc mở rộng tiềm lực hạt nhân sẽ được thực hiện không chỉ bằng cách tăng số lượng đầu đạn mà còn cải thiện chất lượng hệ thống phóng, bao gồm cả tên lửa đạn đạo với nhiều tầm bắn khác nhau”, Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh.

Đại diện các bộ, ngành liên quan của nước cộng hòa cho biết, việc đẩy nhanh phát triển lực lượng chiến lược nhằm mục đích duy trì cân bằng quyền lực và ngăn ngừa xung đột quân sự tiềm tàng trên bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng khẳng định, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng những mục tiêu đề ra về việc sản xuất các loại vũ khí hiện đại nhất với tốc độ nhanh chóng.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, tuyên bố mới nhất của Triều Tiên có liên quan đến hoạt động đang diễn ra của các khối quân sự trong khu vực, bao gồm các cuộc tập trận chung thường xuyên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Giới chức ở những nước láng giềng đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Triều Tiên, trong khi các quan chức quốc phòng Triều Tiên tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn mang tính phòng thủ và chủ quyền.