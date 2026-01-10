Triều Tiên tuyên bố bắn hạ "UAV Hàn Quốc xâm phạm không phận"

Theo Yonhap, Triều Tiên hôm 10-1 tuyên bố Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền của họ bằng UAV vào tháng 9 năm ngoái và đầu tuần này, đồng thời cảnh báo Seoul nên sẵn sàng "trả giá đắt cho hành động khiêu khích".

Thông tin tương tự cũng được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông Mỹ và Hàn Quốc, trích dẫn hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên.

Những bức ảnh được chú thích là UAV của Hàn Quốc vượt biên giới Triều Tiên vào ngày 27-9-2025 và 4-1-2026 bị bắn vỡ vụn - Ảnh: KCNA/YONHAP

Tuyên bố trên được đưa ra bởi người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên.



Bản tin của KCNA cũng tường thuật rằng vào ngày 4-1, quân đội Triều Tiên đã phát hiện và theo dõi một mục tiêu trên không di chuyển về phía Bắc từ bầu trời huyện Ganghwa, TP Incheon - Hàn Quốc.

Vật thể này được xác định là một chiếc UAV. Quân đội Triều Tiên đã tấn công và bắn hạ nó bằng các thiết bị tác chiến điện tử đặc biệt, khiến nó rơi xuống khu vực Muksan-ri gần thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Hai bức ảnh được cho là hiện trường vụ bắn hạ UAV bay từ Hàn Quốc sang Triều Tiên vào ngày 4-1 năm nay và 27-9 năm ngoái - Ảnh: KCNA/YONHAP

Người phát ngôn nói thêm rằng chiếc UAV hôm 4-1 được trang bị các thiết bị giám sát, đồng thời dẫn lời phân tích của các chuyên gia Triều Tiên cho rằng nó được lập trình để ghi lại "các đối tượng chính" của Triều Tiên trên quãng đường bay 156 km trong hơn 3 giờ.

Bình Nhưỡng cáo buộc quân đội Hàn Quốc đứng sau các vụ xâm nhập bằng UAV, đồng thời lưu ý các thiết bị này đã tự do bay qua các khu vực có hệ thống radar phát hiện mục tiêu tầm thấp và thiết bị chống máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc.

Triều Tiên cũng khẳng định "các vụ xâm phạm không phận bằng UAV" là lời nhắc nhở về bản chất "thù địch" của Hàn Quốc, đồng thời lập luận Seoul không ngừng thực hiện các hành động khiêu khích chống lại Triều Tiên.

Bản tin của KCNA được đưa kèm với hình ảnh những chiếc UAV khác bị bắn hạ vào ngày 27-9-2025 và 4-1-2026.

Yonhap cho biết đến thời điểm này, hãng tin vẫn chưa xác nhận được liệu tuyên bố của Triều Tiên có đúng hay không.