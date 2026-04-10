Triều Tiên tiến hành một loạt các vụ thử vũ khí công nghệ cao

Hoàng Vân |

Ngày 10/4, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên - KCNA đưa tin, nước này đã tiến hành một loạt các vụ thử vũ khí công nghệ cao, nhằm mở rộng kho vũ khí của mình.

Theo KCNA, các cuộc thử nghiệm vũ khí công nghệ cao, với các loại vũ khí điện từ, bom sợi carbon và các hệ thống phòng không di động mới, được tiến hành trong 3 ngày.

Ông Kim Jong-sik, vị tướng giám sát các cuộc thử nghiệm vũ khí công nghệ cao, mô tả hệ thống điện từ và bom sợi carbon là “tài sản đặc biệt” trong kho vũ khí của đất nước.

Tuy nhiên, ông không cung cấp nhiều chi tiết về bản chất của các loại vũ khí mới này.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, họ đã phát hiện một số vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Triều Tiên hôm 9/4.

Theo Reuters, các quả tên lửa này bay xa từ 240 đến 700km.

Bom sợi carbon "gây mất điện" được thiết kế để phân tán các sợi dẫn điện chứa than chì trên lưới điện và nhà máy điện, nhằm gây ra đoản mạch.

Vũ khí xung điện từ (EMP) phi hạt nhân là một loại thiết bị khác có mục đích tương tự, nhằm vô hiệu hóa các mạch điện tử trong các tài sản quân sự, như hệ thống radar và máy bay.

Theo KCNA, các cuộc thử nghiệm cũng liên quan đến một đầu đạn chùm mới dành cho Hwasong-11, một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo RT
