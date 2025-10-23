Triều Tiên thử 'vũ khí tối tân mới' trước sự kiện quan trọng ở Hàn Quốc

Hai tên lửa siêu thanh được phóng từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng và bắn trúng mục tiêu sâu trong đất liền ở phía đông bắc đất nước trong cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 22/10, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin sáng nay (23/10).

Triều Tiên đã và đang phát triển các tên lửa siêu thanh cơ động và tránh được hệ thống phòng thủ tên lửa.

Các hình ảnh về vụ phóng tên lửa ngày 22/10 được KCNA đăng tải. (Nguồn: Yonhap)

Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên dường như đã bắn thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, vũ khí này có thể là tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5 mà Triều Tiên thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái. Cũng theo các nguồn tin, tên lửa đã rơi vào đất liền chứ không xuống Đông Hải.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không có mặt tại cuộc thử nghiệm. Ông Pak Jong-chon, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, và các quan chức khác đã giám sát vụ phóng.

Ông Pak phát biểu tại sự kiện: "Hệ thống vũ khí tiên tiến mới là bằng chứng rõ ràng cho thấy năng lực kỹ thuật tự vệ đang được nâng cấp liên tục". Ông khẳng định hệ thống vũ khí được thử nghiệm lần này mang "giá trị chiến lược mới".

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Triều Tiên thực hiện kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Hành động được thực hiện vào thời điểm chỉ còn 1 tuần nữa Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương APEC và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sắp thực hiện chuyến thăm tới khu vực này.

Ông Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.