Triều Tiên thử nghiệm tài sản quân sự đặc biệt, Hàn Quốc họp khẩn

Bình Giang |

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm nhiều công nghệ quân sự khác nhau trong 3 ngày đầu tuần này, bao gồm đầu đạn chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống vũ khí điện từ, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin sáng nay (9/4).

Triều Tiên thử nghiệm quân sự với công nghệ mới , Hàn Quốc họp khẩn cấp - Ảnh 1.

Đợt phóng thử tên lửa của Triều Tiên vào tháng 3. (Ảnh: KCNA)

Theo bản tin, Viện Khoa học Quốc phòng và Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ, bom sợi carbon, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động, cùng với đầu đạn chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tướng Kim Jong Sik, người giám sát các cuộc thử nghiệm, cho biết hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon là những “tài sản đặc biệt” của quân đội Triều Tiên.

Ngày 8/4, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng thử nhiều tên lửa trong 2 ngày trước đó. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ thử nghiệm như vậy.

Dù không nêu rõ số lượng tên lửa đạn đạo được phóng, Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động và khả năng tác chiến của đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Một cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa đạn đạo chiến thuật đối đất mang tên Hwasongpho-11 Ka, được trang bị đầu đạn chùm, có thể “thiêu rụi mọi mục tiêu” trên diện tích lên tới 7 hecta, theo KCNA .

Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục tái khẳng định quan điểm coi Hàn Quốc là “kẻ thù”, làm tiêu tan hy vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Sáng nay, Không quân Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ sẽ khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn trong tuần này, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và sinh tồn trong các chiến dịch chung.

Cuộc tập trận định kỳ 2 lần mỗi năm sẽ bắt đầu tại căn cứ không quân ở thành phố Gwangju từ ngày 10/4 và kéo dài 2 tuần, bao gồm các chương trình huấn luyện như phòng không, đánh chặn trên không và yểm trợ hỏa lực tầm gần.

Hàn Quốc sẽ huy động nhiều loại máy bay chiến đấu, bao gồm F-15K, KF-16 và F-35A, máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1, máy bay vận tải như KC-330 cũng như máy bay cảnh báo sớm E-737 Peace Eye. Phía Mỹ sẽ tham gia với các máy bay F-16 và RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ, cùng F/A-18 và MQ-9 Reaper của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Cuộc tập trận năm nay sẽ do phía Hàn Quốc dẫn dắt, trong bối cảnh Seoul đặt mục tiêu tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Washington vào năm 2030, và sẽ tập trung kiểm chứng năng lực tiến hành các chiến dịch phối hợp, Không quân Hàn Quốc cho biết.

Cuộc diễn tập cũng nhằm kiểm tra và hoàn thiện các khái niệm tác chiến tích hợp giữa tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5, nhằm thích ứng với những thay đổi trong chiến tranh hiện đại.

Đưa máy móc đến Nam Cực tìm dầu, một quốc gia Châu Á đón tin vui, xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip "CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm"

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
