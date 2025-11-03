Triều Tiên ra mắt tên lửa mới, nguy hiểm hơn Iskander-M?

Ngày 22/10, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành vụ thử loại tên lửa đạn đạo chiến thuật hoàn toàn mới, được trang bị đầu lướt siêu vượt âm ở giai đoạn cuối - một bước tiến lớn trong khả năng tấn công tầm ngắn của Bình Nhưỡng.

Hai tên lửa được phóng đi từ quận Ryokpho, thủ đô Bình Nhưỡng, bay tới khu vực mục tiêu ở tỉnh Hamgyong Bắc, gần biên giới Trung Quốc và đánh trúng chính xác mục tiêu trên cao nguyên Kwesang.

Mẫu vũ khí này được công bố lần đầu vào tháng 10 tại triển lãm Defence Development 2025 ở Bình Nhưỡng. Đây được xem là phiên bản kế nhiệm dòng KN-23, loại tên lửa từng gây chú ý lớn khi có quỹ đạo bay bán đạn đạo thấp và khả năng cơ động trong suốt hành trình, mô phỏng gần như hoàn hảo tính năng của hệ thống Iskander-M do Nga phát triển. Tuy nhiên, Hwasong-11Ma đã đưa năng lực công nghệ của Triều Tiên lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Mô hình tên lửa Hwasong-11Ma và phương tiện lượn của Triều Tiên đang bay. Ảnh Military Watch

Vũ khí thế hệ mới

Các tên lửa KN-23 trước đây bay theo quỹ đạo thấp với độ cao đỉnh chỉ khoảng 50 km, đồng thời có thể thực hiện hàng loạt động tác cơ động giữa không trung, khiến radar cảnh giới khó phát hiện và hệ thống đánh chặn hầu như không thể dự đoán hướng bay.

Tuy nhiên, Hwasong-11Ma đi xa hơn thế. Nó sử dụng phần đầu lướt siêu vượt âm - công nghệ mà chỉ một vài quốc gia sở hữu, cho phép tên lửa đạt tốc độ trên Mach 5 và thay đổi hướng liên tục trong pha cuối, vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện có.

Theo các hình ảnh công bố, Hwasong-11Ma vẫn sử dụng bệ phóng di động (TEL) tương tự KN-23, cùng phần thân dưới của dòng cũ, nhưng phần đầu được thay thế bằng module lướt siêu vượt âm, giúp tối ưu khả năng xuyên phá và tấn công linh hoạt. Với thiết kế này, Bình Nhưỡng đã rút ngắn đáng kể khoảng cách công nghệ so với Nga và Trung Quốc - hai quốc gia duy nhất trước đó từng triển khai khí tài có đầu lướt tương tự trên tên lửa tầm trung và tầm xa.

Điều đáng chú ý là, trong khi Nga vẫn giới hạn công nghệ siêu vượt âm cho các hệ thống chiến lược như Avangard hay Kinzhal, thì Triều Tiên lại đưa công nghệ này xuống cấp chiến thuật, giúp tấn công chính xác trong phạm vi vài trăm km - nơi khả năng đánh chặn của đối phương vốn mạnh nhất.

Chính vì thế, giới phân tích nhận định Hwasong-11Ma “nguy hiểm hơn” Iskander-M không phải vì tầm bắn, mà bởi nó khiến mọi hệ thống phòng thủ ở tuyến đầu trở nên vô nghĩa.

Phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23B. Ảnh Army Recognition

Công nghệ tự chủ và chiến lược răn đe mới của Bình Nhưỡng

Ông Pak Jong Chon - Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố vụ thử thành công “đánh dấu bước tiến trong việc nâng cấp năng lực kỹ thuật tự vệ của đất nước”. Ông gọi Hwasong-11Ma là “vũ khí có giá trị chiến lược mới”, phản ánh sự trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Triều Tiên hiện được cho là quốc gia thứ ba trên thế giới triển khai đầu đạn lướt siêu vượt âm, sau Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là họ đã tích hợp công nghệ này lên dòng tên lửa tầm ngắn, chứ không chỉ dùng cho hệ thống tầm xa mang đầu đạn hạt nhân. Bước đi này thể hiện tư duy chiến lược đặc trưng của Bình Nhưỡng: phát triển răn đe khu vực với chi phí tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa.

Theo các nguồn công nghiệp quân sự, năng lực sản xuất tên lửa chiến thuật của Triều Tiên thuộc nhóm lớn nhất thế giới, chỉ thua Trung Quốc. Điều này giúp nước này nhanh chóng đưa các mẫu thử nghiệm như Hwasong-11Ma vào sản xuất hàng loạt, rút ngắn đáng kể chu kỳ nghiên cứu - triển khai.

Phương tiện bay siêu thanh tấn công mục tiêu ở dãy núi Snowy trong cuộc thử nghiệm ngày 22 tháng 10. Ảnh Korea JoongAng Daily

Triều Tiên công bố Hwasong-11Ma cũng song hành với dự án Hwasong-16B, tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu lướt siêu vượt âm, được giới thiệu năm 2024. Nếu cả hai dòng vũ khí này được hoàn thiện, Bình Nhưỡng sẽ trở thành quốc gia duy nhất sở hữu đầy đủ dải năng lực siêu vượt âm từ tầm ngắn tới tầm trung, cho phép phản ứng linh hoạt trước mọi mối đe dọa quanh bán đảo Triều Tiên.

Dù không tiết lộ tầm bắn chính xác, các chuyên gia dự đoán Hwasong-11Ma có tầm hoạt động từ 400-600 km, tương đương KN-23 nhưng đạt tốc độ và độ chính xác cao hơn nhiều lần. Điều này biến nó thành công cụ răn đe hiệu quả trong phạm vi chiến thuật, đặc biệt khi Triều Tiên có thể triển khai từ các bệ phóng cơ động, ẩn mình trong địa hình phức tạp.