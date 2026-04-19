Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Loạt tên lửa Triều Tiên được phóng ngày 14/3. (Ảnh: KCNA)

Đây là lần thứ 7 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay và là lần thứ 4 trong tháng này.

Theo tuyên bố của quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng gần thành phố Sinpo trên bờ biển phía đông của Triều Tiên vào khoảng 6h10 sáng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Chính phủ Nhật Bản cho biết các tên lửa đạn đạo rơi gần bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp, truyền thông trong nước đưa tin.

"Trong khi Mỹ đang tập trung vào Iran, Triều Tiên coi đây là thời điểm vàng để nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa của họ", GS Lim Eul-chul, công tác tại Đại học Kyungnam, nhận định.

Ngày 14/4, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến triển trong khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, với khả năng bổ sung thêm một cơ sở làm giàu uranium mới.

Cuối tháng 3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược, và mở rộng "khả năng răn đe hạt nhân tự vệ" là điều cần thiết cho an ninh quốc gia.

Lần gần đây nhất mà Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn là ngày 8/4, sau khi phóng một vật thể vào ngày hôm trước, nhưng đã biến mất ngay sau khi được phóng, dường như là một sự cố.

Sau loạt phóng tên lửa đó, truyền thông Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật có đầu đạn là bom chùm, có thể "biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi" trong tầm bắn.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom sợi carbon, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.