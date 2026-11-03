Triều Tiên nói Mỹ 'vô lý' trong vụ đánh cắp 6 tỷ USD từ Binance

Ngày 3/11, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đứng sau vụ đánh cắp tiền mã hóa trị giá 6 tỷ USD trên nền tảng Binance. Bình Nhưỡng gọi đó là “những lời lẽ vô lý”, cho rằng Washington vẫn duy trì thái độ thù địch với nước này, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

Binance thiệt hại 6 tỷ USD từ vụ tấn công nghiêm trọng gần đây.

Tuyên bố do bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Kim Jong Un, đưa ra. Bà Kim cảnh báo Triều Tiên có “những vấn đề cần xem xét lại”, trước điều mà nước này gọi là thái độ thù địch của Mỹ. Cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn im lặng trước những đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại ngoại giao thượng đỉnh.

Cuối tuần qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Triều Tiên liên quan vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền số từ sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance. Đây có thể là vụ trộm tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

“FBI đang cố gắng gán cho Triều Tiên cái mác ‘quốc gia tội phạm mạng’, đồng thời tuyên bố rằng họ đã thu thập được thông tin về việc một tổ chức tin tặc được Triều Tiên ‘hậu thuẫn’ có liên quan đến vụ việc”, KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong.

“Nhưng tuyên bố của Mỹ là những lời lẽ vô lý và chẳng có gì mới mẻ. Việc Mỹ đánh lừa dư luận quốc tế, khiến người ta nghĩ rằng mọi tội phạm mạng xảy ra ở các nơi khác nhau trên thế giới đều là do chúng tôi thực hiện, là một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng nhằm vào Triều Tiên”, bà nói thêm.

Các chuyên gia an ninh mạng nói rằng tin tặc Triều Tiên nằm trong số những nhóm đánh cắp tiền mã hóa hoạt động mạnh nhất thế giới. Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các vụ trộm tiền mã hóa và tội phạm mạng khác.

Bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên sẽ “xem xét lại” một số vấn đề, trước “thái độ thù địch rất khó chấp nhận của Mỹ”.

Mặc dù bà không nói rõ những vấn đề đó là gì, Triều Tiên vẫn chưa công khai phản hồi các đề nghị nối lại ngoại giao thượng đỉnh của ông Trump. Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang cân nhắc các lựa chọn.

FBI cho biết, các thành viên của đơn vị có tên là TraderTraitor đứng sau vụ tấn công Binance. Các cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi hoạt động chuyển đổi tài sản bị đánh cắp sang tiền mã hóa Ethereum, dự đoán các đối tượng sẽ tiếp tục rửa tiền qua các phương thức khác.

Binance cho biết, công ty đã sử dụng tiền của họ để bù đắp phần lớn số tài sản bị đánh cắp.