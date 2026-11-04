Triều Tiên khoe uy lực pháo KN-25 bắn xa 400km nhưng thứ người ta để ý là sao nó lại "vừa khít" với Nga đến thế?

Hệ thống pháo phản lực bắn loạt cỡ nòng 600 mm do Triều Tiên sản xuất sẽ là sự hỗ trợ lớn cho Nga nếu được chuyển giao.

Hệ thống pháo phản lực KN-25 có gì?

Ngày 29/10/2026 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn. Trong cuộc diễn tập này, Triều Tiên đã phô diễn hàng loạt khí tài, nổi bật là hệ thống pháo phản lực bắn loạt cỡ nòng 600 mm - thường được giới quan sát quốc tế biết đến với mã hiệu KN-25 do Mỹ đặt, hay cái tên nội địa là "Sniper" - với tầm bắn được công bố lên tới 400 km.

KN-25 không còn là cái tên mới mẻ. Thời gian qua, đã có nhiều ý kiến cho rằng Nga có thể thu mua loại vũ khí này để khỏa lấp những hạn chế hiện tại. Vấn đề đặt ra là Nga liệu có lựa chọn hay không.

Để trả lời câu hỏi này, trang Defense Express cho rằng cần nhìn lại bản chất thực sự của hệ thống KN-25 Triều Tiên.

Triều Tiên lần đầu công khai hệ thống tên lửa KN-25 600 mm vào ngày 1/1/2023. Khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã bàn giao 30 xe bệ phóng bánh xích cho quân đội nước này. Nhiều nguồn tin cũng cho rằng các đạn tên lửa KN-25 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Theo các dữ liệu hiện có, KN-25 được phát triển như một hệ thống vũ khí lai giữa tên lửa hành trình/bắn loạt truyền thống và tên lửa ballistic tầm ngắn. Dù được mô tả chính thức là hệ thống pháo phản lực "siêu lớn", KN-25 lại mang đầy đủ đặc tính của một tên lửa đạn đạo.

Do sở hữu kích thước vượt trội và tầm bắn xa hơn nhiều so với pháo phản lực thông thường, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã xếp KN-25 vào nhóm tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo Defense Express, tầm bắn lên tới 400 km của KN-25 được coi là đã được xác nhận, song độ chính xác thực tế của nó vẫn là đề tài tranh cãi. Thân tên lửa dài khoảng 8,2 m, hệ thống dẫn đường chưa được làm rõ, và đầu đạn nhiều khả năng thuộc loại nổ phá mảnh có sức công phá cao.

Các đơn vị trang bị hệ thống KN-25 được cho là thuộc lực lượng lục quân Triều Tiên. Hiện chưa có thông tin chính xác về số lượng bệ phóng đang hoạt động cũng như kho dự trữ tên lửa của hệ thống này. Trong một đợt tập trận vào năm 2024, lực lượng Triều Tiên từng bắn liền lúc 18 quả tên lửa KN-25 trong một đợt phóng.

KN-25 nếu xuất hiện sẽ giúp gì cho Nga?

Về phía Nga và KN-25, trong giai đoạn 2023–2025 từng xuất hiện dồn dập các thông tin từ các "blog quân sự" Nga bàn luận về mong muốn của Điện Kremlin trong việc sở hữu hệ thống này, cho đến những ẩn ý trên báo chí về khả năng cung cấp vũ khí cho quân đội Nga.

Mặc dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cho thấy lực lượng vũ trang Nga đang sở hữu KN-25.

Quân đội Nga hiện có trong biên chế các đạn tên lửa RM-48U được thiết kế để sử dụng cho hệ thống phòng không S-400. Các đạn tên lửa này đang được phía Nga trưng dụng để tập kích các mục tiêu tại Ukraine.

Xét về mặt thông số kỹ thuật, loại đạn này có nhiều nét tương đồng với đạn KN-25 của Triều Tiên. Do đó, Defense Express đánh giá, không thể loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ chuyển giao các hệ thống pháo phản lực 600 mm này cho Nga trong tương lai. Nếu xuất hiện, KN-25 sẽ khỏa lấp khoảng trống về tầm bắn cho Nga.

KN-25 hợp với Nga thế nào?

Hệ thống pháo phản lực mạnh nhất hiện tại của Nga như Tornado-S (300 mm) chỉ có tầm bắn khoảng 120 km. Với tầm bắn 400 km, KN-25 sẽ gia tăng tầm vươn của pháo phản lực Nga lên gấp hơn 3 lần, vượt xa tầm bắn của các hệ thống HIMARS/GMLRS (khoảng 80–150 km) hay ATACMS (300 km) do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Nhờ tầm bắn 400 km và sức nổ lớn, KN-25 có thể đảm nhận các mục tiêu sâu trong hậu phương đối phương thay cho tên lửa Iskander-M, giúp Nga tiết kiệm nguồn tên lửa đạn đạo đắt đỏ và có giới hạn sản xuất.

Ngoài ra, pháo phản lực KN-25 được đặt trên các bệ phóng đa nòng, mang khả năng bắn liên tiếp nhiều quả tên lửa kích thước lớn trong thời gian ngắn sẽ gây áp lực lớn, làm quá tải các hệ thống phòng không hiện đại đối phương.

Với chiều dài đạn 8,2 m và đường kính 600 mm, đầu đạn nổ phá mảnh của KN-25 mang lượng nổ khổng lồ, đủ sức phá hủy các căn cứ hậu cần, kho đạn, sân bay quân sự, tập trung quân hoặc hạ tầng chiến lược trọng yếu cách xa chiến tuyến.

Các bệ phóng tự hành cơ động cao giúp KN-25 thực hiện chiến thuật "bắn và rút" nhanh chóng trước khi đối phương kịp phản pháo.

Nga đang trải qua cuộc chiến tiêu hao hỏa lực lớn với nhu cầu rất cao về đạn tên lửa và pháo phản lực. Do đó, kịch bản được bổ sung nguồn cung công nghiệp quốc phòng từ Triều Tiên sẽ giúp Nga nhanh chóng bổ sung kho dự trữ chiến lược mà không phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ sản xuất nội địa.