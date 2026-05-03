Triều Tiên gây ngạc nhiên với cối tự hành tương tự M1129 của Mỹ

Bạch Dương |

GD&TĐ - Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đang thể hiện bộ mặt tương tự Trung Quốc cách đây nhiều năm khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm sao chép.

Triều Tiên đã phát triển một bản sao của súng cối tự hành M1129 của Mỹ. Loại xe bọc thép bánh lốp này đã được trình diễn tại triển lãm quân sự "Phát triển Quốc phòng 2025". Bức ảnh tương ứng được tài khoản "dumpl1n9Body" đăng tải trên trang X của anh ấy.

Hệ thống này có thể được phát triển dựa trên xe bọc thép chở quân M2020 với cấu hình 8x8. Ở phần đuôi xe, các nhà phát triển đã tích hợp một khẩu súng cối 120mm, đặt trong một khoang chiến đấu đặc biệt.

Hình ảnh được công bố cho thấy để đưa xe vào vị trí chiến đấu, các tấm giáp lớn trên nóc xe được mở ra, sau đó nòng súng cối được nâng lên. Thiết kế này cho phép bắn trực tiếp từ thân xe, đảm bảo triển khai nhanh chóng đến vị trí cần thiết.

Hệ thống súng cối tự hành M1129 của Mỹ là nguyên mẫu thiết kế của Triều Tiên.

Để tự vệ, một module chiến đấu điều khiển từ xa lắp đặt ở phía trước, nó được trang bị một súng phóng lựu tự động, có hình dáng tương tự như phiên bản cải tiến nội địa của loại AGS-17 do Liên Xô phát triển.

Trên thân xe, các khối gồm 3 ống phóng lựu khói được gắn cố định và các dụng cụ hỗ trợ gồm một cái rìu và một cái xẻng cũng được gắn. Ảnh cũng cho thấy rõ các tấm giáp bổ sung được lắp đặt trên những mối nối bắt vít dọc theo phần trên của thân xe.

Trước đây, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã giới thiệu một loại xe tăng bánh lốp mô phỏng theo xe hỗ trợ hỏa lực M1128 MGS của Mỹ, điều này cho thấy Bình Nhưỡng rất ấn tượng trước thiết kế xe bọc thép Stryker.

Theo Militarnyi
