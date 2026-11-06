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Triều Tiên gây bất ngờ lớn với hệ thống phòng không 'tương tự S-400'

Bạch Dương
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Không loại trừ khả năng Nga đã cung cấp công nghệ cho Triều Tiên để chế tạo hệ thống phòng không sao chép S-400.

- Ảnh 1.

Cục Tên lửa Tổng hợp của Triều Tiên đã tiến hành phóng thử hệ thống phòng không mới nhất của mình. Cuộc thử nghiệm được cho là nhằm mục đích xác nhận thiết kế và thông số kỹ thuật của vũ khí.

Quá trình bắn nghiệm thu được giám sát bởi Đại tướng Kim Jong-sik, Ủy viên Ban Chấp hành Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng với các cán bộ cấp cao của Tổng cục Sản xuất Tên lửa, đại diện các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quốc phòng.

- Ảnh 2.

Hệ thống phòng không "tương tự S-400" của Triều Tiên được thử nghiệm.

Bản tin của KCNA không tiết lộ tên gọi cụ thể hoặc ký hiệu của hệ thống phòng không thế hệ mới. Trong số các đặc điểm được xác nhận thông qua quá trình thử nghiệm, KCNA liệt kê như sau: "Các đặc tính kỹ thuật và độ tin cậy của vật liệu mới được sử dụng trong cấu tạo tên lửa đều được xác nhận".

Rõ ràng loại vật liệu này không được nêu rõ. Bản tin đề cập đến phương pháp điều khiển kết hợp thông minh và khả năng nhận dạng nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Một số nguồn tin châu Á gọi hệ thống phòng không này là "phiên bản tương đương S-400 của Triều Tiên".

- Ảnh 3.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn chùm.

Cùng ngày hôm đó, một cuộc trình diễn của đơn vị tên lửa hành trình chiến lược tầm xa đã diễn ra tại một trường bắn ở khu vực được gọi là "Phía Đông". Đơn vị này tiến hành nhiệm vụ tấn công một sân bay mô phỏng bằng tên lửa hành trình mang đầu đạn chùm, hình ảnh máy bay mục tiêu được vẽ trên đường băng.

Theo Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc, cùng ngày hôm đó, một số tên lửa đã được phóng từ khu vực Songdok thuộc tỉnh Bắc Hamgyong hướng ra Biển Đông, bay xa tới 300km. Quân đội Hàn Quốc không loại trừ khả năng trong số đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Dựa trên hình ảnh đăng tải, các tên lửa hành trình trang bị đầu đạn chùm cho thấy mức độ sát thương rất cao. Mật độ dày đặc của những đầu đạn con khiến máy bay tại sân bay không có cơ hội nào để trốn thoát.

Như vậy có thể thấy Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện không chỉ kho vũ khí tấn công mà còn cả năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa, điều này rất quan trọng trong thời đại ngày nay.

Theo Topwar
Tags

Triều Tiên

S-400

Kim Jong-sik

phòng không

tên lửa hành trình

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