Triều Tiên đưa "át chủ bài" Chonma-2 ra trận: Nguy cơ vượt mặt T-90M của Nga?

Tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo tình báo Quân đội Ukraine, mới đây tiết lộ Triều Tiên đang chuẩn bị điều từ 50 đến 100 xe chiến đấu cùng kíp lái sang hỗ trợ Moskva tại chiến trường Ukraine, trong đó đáng chú ý là xe tăng chủ lực Chonma-2 và xe bọc thép chở quân BTR-80.

Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, bởi trước đó Bình Nhưỡng mới chỉ xuất khẩu các khí tài hỗ trợ như bệ phóng tên lửa đạn đạo, pháo chống tăng, hệ thống phòng không và một số BTR-80.

Việc đưa thẳng tăng chủ lực nội địa cùng kíp lái tới chiến trường là điều chưa từng có trong tiền lệ, gợi nhớ tới cách Triều Tiên từng xuất khẩu xe tăng phục vụ Chiến tranh Iran-Iraq nhưng chưa bao giờ trực tiếp triển khai quân nhân đi cùng.

Theo Budanov, bước đi này không chỉ nhằm hỗ trợ Moskva mà còn giúp Bình Nhưỡng tích lũy kinh nghiệm quý giá trong một cuộc xung đột hiện đại quy mô lớn - điều mà hiện nay chỉ có Nga, Ukraine và Triều Tiên đang trực tiếp trải nghiệm trên chiến tuyến.

Bước nhảy vọt công nghệ của xe tăng Triều Tiên

Trong nhiều thập kỷ, giới phân tích phương Tây coi thiết kế tăng Triều Tiên lạc hậu, chủ yếu dựa trên các khung gầm T-55 và T-62 cũ. Nhưng bước sang thập niên 2020, sự xuất hiện của Chonma-2 đã làm thay đổi hoàn toàn nhận định đó. Đây là thiết kế "sạch" hậu Chiến tranh Lạnh, tức không dựa trên biến thể cải tiến nào, ngang hàng với cách Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc phát triển xe tăng riêng. Trong khi đó, cả Nga, Ukraine và NATO đều vẫn dùng biến thể kế thừa từ T-54 hay T-64 của thập niên 1940-1960.

Chonma-2 được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động thế hệ mới, vốn chỉ xuất hiện hạn chế trên một số dòng tăng Nga từ cuối năm 2024 và hoàn toàn vắng bóng trên xe tăng Ukraine. Cơ chế hoạt động của nó là liên tục quét radar 360 độ, phát hiện đạn chống tăng đang lao tới, tự động tính toán quỹ đạo và phóng đạn đánh chặn để tiêu diệt trước khi quả đạn chạm giáp.

Công nghệ này lần đầu được Triều Tiên công bố công khai qua đoạn video tháng 7/2023, gây chấn động giới quan sát vì độ tinh vi và sự hoàn thiện bất ngờ. Ngoài ra, tăng còn tích hợp hệ thống ngắm quang-ảnh nhiệt cho cả pháo thủ và chỉ huy, cùng bảng điều khiển điện tử hiển thị vị trí chiến thuật, tương tự một hệ thống quản lý tác chiến thu nhỏ, điều mà chỉ một số ít xe tăng hiện đại trên thế giới sở hữu.

Sức mạnh tiềm tàng vượt trội cả T-90M?

Chonma-2 có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau từ xuyên giáp ổn định cánh đuôi (APFSDS), đạn nổ lõm chống tăng (HEAT) và đạn nổ phá mảnh. Đáng chú ý nhất là loại APFSDS có tỷ lệ chiều dài/đường kính vượt trội, cho thấy sức xuyên cực mạnh nhờ cấu trúc sabot tối ưu, đủ sức xuyên qua lớp giáp dày nhất.

Về lý thuyết, điều này có thể biến Chonma-2 thành đối thủ khó chịu ngay cả với T-90M hay T-80BVM - những dòng tăng mạnh nhất của Nga hiện nay. Thực tế chiến trường sẽ là phép thử khắc nghiệt nhất, nhưng khả năng dòng xe mới của Triều Tiên "qua mặt" đồng minh Nga không phải không có cơ sở, đặc biệt khi trước đây nhiều vũ khí Bình Nhưỡng sản xuất như tên lửa chống tăng Bulsae-4 hay đạn đạo KN-23B từng thể hiện hiệu quả vượt kỳ vọng so với bản Nga.

Đáng nói hơn, Chonma-2 là dòng tăng duy nhất trong cuộc xung đột Ukraine có nền tảng thiết kế mới hậu Chiến tranh Lạnh. Điều này khiến nó không chỉ đại diện cho bước tiến của công nghiệp quốc phòng Triều Tiên mà còn mở ra cơ hội định hình lại cán cân xe tăng trong khu vực.

Nếu thực sự chứng minh được hiệu quả, kịch bản Nga đặt hàng quy mô lớn để bù đắp tổn thất tăng - vốn đang mất nhanh hơn tốc độ sản xuất, là hoàn toàn khả thi. Với việc kho dự trữ tăng thời Liên Xô của Moskva ngày càng cạn kiệt, Chonma-2 có thể trở thành "phao cứu sinh" bất ngờ.

Cửa ngõ xuất khẩu và tham vọng lớn của Bình Nhưỡng

Thông tin từ Military Watch cho biết biến thể nâng cấp Tianma-2 của Chonma-2 đã bước vào sản xuất hàng loạt từ tháng 5 tại một cơ sở mới xây dựng. Triều Tiên được cho là sẽ điều chỉnh thiết kế dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, qua đó hoàn thiện hơn nữa sản phẩm chiến lược này. Nếu thành công, không chỉ Nga mà nhiều đối tác khác có thể quan tâm, mở ra một thị trường xuất khẩu béo bở, tạo nguồn thu ngoại tệ lớn cho Bình Nhưỡng và giúp nước này nâng vị thế trên bản đồ công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

Trong bức tranh rộng hơn, việc Triều Tiên sẵn sàng gửi cả xe tăng và binh sĩ trực tiếp sang chiến đấu tại Ukraine cho thấy bước ngoặt quan trọng trong chính sách đối ngoại và quân sự. Đây không chỉ là sự hậu thuẫn với Moskva mà còn là tuyên bố mạnh mẽ rằng công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã trưởng thành, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc lâu đời.

Chonma-2, nếu chứng minh được bản lĩnh trên chiến trường khốc liệt, sẽ không chỉ là vũ khí của một quốc gia nhỏ bé bị cấm vận, mà có thể trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của một ngành công nghiệp quân sự từng bị đánh giá thấp.