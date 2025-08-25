Một đoạn video gần đây cho thấy, quân đội Triều Tiên đang sử dụng nhiều loại vũ khí mà họ cấp cho Nga để chiến đấu cùng Nga trên chiến trường ở Ukraine. Danh sách vũ khí của Bình Nhưỡng đang ngày càng dài ra.
Triều Tiên đang sử dụng những loại vũ khí nào tại chiến sự?
Hoàng Vân |
Quân đội Triều Tiên hiện sử dụng tên lửa chống tăng, súng cối và hệ thống tên lửa phóng loạt để chiến đấu cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.
