Triều Tiên đang sử dụng những loại vũ khí nào tại chiến sự?

Một đoạn video gần đây cho thấy, quân đội Triều Tiên đang sử dụng nhiều loại vũ khí mà họ cấp cho Nga để chiến đấu cùng Nga trên chiến trường ở Ukraine. Danh sách vũ khí của Bình Nhưỡng đang ngày càng dài ra.