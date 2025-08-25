HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Triều Tiên đang sử dụng những loại vũ khí nào tại chiến sự?

Hoàng Vân |

Quân đội Triều Tiên hiện sử dụng tên lửa chống tăng, súng cối và hệ thống tên lửa phóng loạt để chiến đấu cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Một đoạn video gần đây cho thấy, quân đội Triều Tiên đang sử dụng nhiều loại vũ khí mà họ cấp cho Nga để chiến đấu cùng Nga trên chiến trường ở Ukraine. Danh sách vũ khí của Bình Nhưỡng đang ngày càng dài ra.

Lần đầu tiên, binh lính Triều Tiên chiến đấu cho Nga được nhìn thấy sử dụng súng cối 60 mm, loại súng này ban đầu được phát hiện trong biên chế của Nga vào tháng 6 năm nay.

Điều tương tự cũng xảy ra với hệ thống tên lửa phóng loạt Type-75 107 mm, lần đầu tiên được phát hiện sử dụng tên lửa chùm bí ẩn trong Lực lượng vũ trang Nga vào tháng 6.

Ngoài ra, binh lính Triều Tiên trong quân đội Nga cũng được nhìn thấy sử dụng ATGM lần đầu tiên, đặc biệt là các biến thể Bulsae-4 và Bulsae-2/3.

Người ta cũng chứng minh rằng, quân đội Triều Tiên đang áp dụng kinh nghiệm vận hành máy bay không người lái FPV trên chiến trường.

