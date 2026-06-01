Triều Tiên đã công khai thử nghiệm hai hệ thống tên lửa mới. Tổ hợp đầu tiên có tên mã "Juche-HIMARS" được thiết kế để sử dụng hai loại đạn - một tên lửa dẫn đường cỡ 240mm và tên lửa đạn đạo Hwasong-11Ra - một biến thể của loại KN-23 mà Nga đã sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Nhưng mẫu thứ hai được đặt tên chung là "Hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật" và có vẻ như là một "bản sao" từ tổ hợp Hermes của Nga sau khi được "nâng cấp" với việc tăng số lượng ống phóng. Công việc trên hệ thống Hermes theo ghi nhận đã được Nga tiến hành từ những năm 1990 và lần đề cập cuối cùng là vào năm 2023.

Hai hệ thống tên lửa thế hệ mới của Triều Tiên.

Nguồn tin chính thức của Triều Tiên cho rằng "Hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật" với 22 ống phóng này được thiết kế đặc biệt cho đạn dẫn đường có tầm bắn lên đến 100km và được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy các tên lửa với hình dáng đặc trưng của hệ thống Hermes do Nga phát triển. Nhưng câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ - liệu Triều Tiên có nhận được dự án phát triển này trực tiếp từ Nga và tự mình thực hiện "nâng cấp" hay không? Hay Bình Nhưỡng quyết định đi theo con đường sao chép về mặt hình thức những thứ mà họ quan tâm.

Hệ thống tên lửa của Triều Tiên sử dụng loại đạn rất giống Hermes của Nga.

Về hệ thống Hermes, người Nga bắt đầu dự án này vào những năm 1990 để thay thế tên lửa đạn đạo Luna-M, gần như toàn bộ chúng đã bị Quân đội Liên Xô tiêu thụ trong chiến tranh Afghanistan.

Về cấu hình, Hermes trông tương tự pháo phản lực phóng loạt (MLRS) với 6 ống dẫn hướng cho tên lửa hai tầng có đường kính 130/207mm, với tầm bắn lên đến 100km và đầu đạn nặng 28kg.

Đối với tên lửa dẫn đường Hermes, phía Nga tuyên bố khả năng khai hỏa ở chế độ "bắn và quên", danh sách mục tiêu bao gồm các công trình kiên cố và đối tượng cố định khác, thậm chí cả xe bọc thép và mục tiêu di động, quả đạn sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp với đầu dò radar.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Quân đội Nga đang sử dụng hệ thống Hermes trên chiến trường. Có khả năng Nga chưa tìm ra phương án tác chiến tối ưu, hoặc sản phẩm này vẫn chưa hoàn thiện.