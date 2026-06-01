HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triều Tiên đã sao chép thành công hệ thống tên lửa Hermes của Nga?

Sao Đỏ
|

Triều Tiên mới đây đã phô diễn hàng loạt hệ thống tên lửa thế hệ mới và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Triều Tiên đã công khai thử nghiệm hai hệ thống tên lửa mới. Tổ hợp đầu tiên có tên mã "Juche-HIMARS" được thiết kế để sử dụng hai loại đạn - một tên lửa dẫn đường cỡ 240mm và tên lửa đạn đạo Hwasong-11Ra - một biến thể của loại KN-23 mà Nga đã sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Nhưng mẫu thứ hai được đặt tên chung là "Hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật" và có vẻ như là một "bản sao" từ tổ hợp Hermes của Nga sau khi được "nâng cấp" với việc tăng số lượng ống phóng. Công việc trên hệ thống Hermes theo ghi nhận đã được Nga tiến hành từ những năm 1990 và lần đề cập cuối cùng là vào năm 2023.

Hai hệ thống tên lửa thế hệ mới của Triều Tiên.

Nguồn tin chính thức của Triều Tiên cho rằng "Hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật" với 22 ống phóng này được thiết kế đặc biệt cho đạn dẫn đường có tầm bắn lên đến 100km và được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy các tên lửa với hình dáng đặc trưng của hệ thống Hermes do Nga phát triển. Nhưng câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ - liệu Triều Tiên có nhận được dự án phát triển này trực tiếp từ Nga và tự mình thực hiện "nâng cấp" hay không? Hay Bình Nhưỡng quyết định đi theo con đường sao chép về mặt hình thức những thứ mà họ quan tâm.

Hệ thống tên lửa của Triều Tiên sử dụng loại đạn rất giống Hermes của Nga.

Về hệ thống Hermes, người Nga bắt đầu dự án này vào những năm 1990 để thay thế tên lửa đạn đạo Luna-M, gần như toàn bộ chúng đã bị Quân đội Liên Xô tiêu thụ trong chiến tranh Afghanistan.

Về cấu hình, Hermes trông tương tự pháo phản lực phóng loạt (MLRS) với 6 ống dẫn hướng cho tên lửa hai tầng có đường kính 130/207mm, với tầm bắn lên đến 100km và đầu đạn nặng 28kg.

Đối với tên lửa dẫn đường Hermes, phía Nga tuyên bố khả năng khai hỏa ở chế độ "bắn và quên", danh sách mục tiêu bao gồm các công trình kiên cố và đối tượng cố định khác, thậm chí cả xe bọc thép và mục tiêu di động, quả đạn sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp với đầu dò radar.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Quân đội Nga đang sử dụng hệ thống Hermes trên chiến trường. Có khả năng Nga chưa tìm ra phương án tác chiến tối ưu, hoặc sản phẩm này vẫn chưa hoàn thiện.

Theo Defense Express
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại