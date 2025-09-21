Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết sau khi trích dẫn tài liệu tham khảo đó là số tiền "hoàn trả" từ Moskva vẫn không đáng kể.

Báo cáo do Văn phòng Hàn Quốc của "Quỹ Friedrich Naumann vì Tự do" thực hiện, chỉ ra những dấu hiệu của "mối quan hệ đối tác không bình đẳng" giữa Bình Nhưỡng và Moskva, bất chấp sự gia tăng hợp tác quân sự.

Họ ước tính rằng kể từ năm 2023, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga vũ khí, đạn dược và nhân sự với tổng giá trị lên tới 9,8 tỷ đô la - hơn 1/3 GDP hàng năm ước tính của nước này.

Để đáp lại, Nga đã cung cấp cho Bình Nhưỡng viện trợ trị giá không quá 1,2 tỷ đô la, bao gồm thực phẩm, sản phẩm dầu mỏ, cũng như một số lượng hạn chế các hệ thống phòng không, máy gây nhiễu GPS và có thể là cả máy bay chiến đấu.

Số liệu thống kê lưu ý rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga tham gia trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa công nghệ của Triều Tiên. Nền kinh tế nước này vẫn trong tình trạng khó khăn, điều đó càng làm nổi bật bản chất bất cân xứng của mối quan hệ.

Chân dung những người lính Triều Tiên bị thiệt mạng trên chiến trường Ukraine.

Ước tính về số tiền viện trợ quân sự thấp hơn đáng kể so với dữ liệu trước đó của Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA), nơi trước đó cho rằng hỗ trợ từ Nga có thể lên tới 20 tỷ đô la.

Đối với Triều Tiên, Nga là nguồn cung cấp công nghệ quân sự tiên tiến cần thiết để hiện đại hóa quân đội, và Moskva đóng vai trò đối trọng chiến lược giúp giảm sự phụ thuộc lớn của Bình Nhưỡng vào Trung Quốc. Mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin cũng giúp Triều Tiên giảm bớt sự cô lập quốc tế.

Báo cáo cũng chỉ ra những rủi ro đối với sự ổn định khu vực, đặc biệt là ở Đông Á, nơi sự hợp tác quân sự gia tăng giữa hai quốc gia bị cô lập có thể gây ra hậu quả lâu dài.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là vào ngày 19 tháng 8, công ty Urangeo của Nga và Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Irkutsk đã bắt đầu đào tạo các nhà địa chất Triều Tiên.

Khóa đào tạo chuyên sâu được thiết kế trong hai tuần, bao gồm các học phần lý thuyết và thực hành. Trong quá trình đào tạo, các nhà địa chất đã được làm quen với cơ sở vật chất của Urangeo - một doanh nghiệp có truyền thống chuyên về thăm dò địa chất và khai thác quặng uranium.