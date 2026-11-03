HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, tông ngã thai phụ 6 tháng

Văn Đức - Thành Đạt
|

Sau khi liên tục chèn ép xe máy, nữ tài xế lái ô tô còn đâm vào đuôi xe khiến người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 6 ngã xuống đường. Công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Video cảnh xe VF chèn ép và tông vào đuôi xe máy ngày 1/11. Video người dân cung cấp.

Ngày 3/11, đại diện UBND phường Lào Cai thông tin, công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế lái ô tô Vinfast VF3, có hành vi chèn ép, tông một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Hoàng Liên đến trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 2/11, mạng xã hội xuất hiện video tài xế ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 liên tục có hành vi chèn ép, đâm ngã một người xe máy trên đường Hoàng Liên phường Lào Cai.

Nữ tài xế VinFast chèn ép , tông ngã thai phụ 6 tháng tại Lào Cai - Ảnh 1.

Hình ảnh lái xe VinFast VF3 cố tình đâm ngã xe máy phía trước. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip xuất hiện hình ảnh ô tô chèn ép và đâm ngã người đi xe máy. Bức xúc, người lái xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ tranh cãi thì bị một nam thanh niên lao ra định hành hung. Nữ tài xế ô tô cũng ra khỏi xe, xô đẩy người đi xe máy.

Trao đổi với phóng viên, anh Mai Văn Chương (SN 1988, ở phường Cam Đường) cho biết người đi xe máy là vợ anh và chị đang mang thai tháng thứ 6.

Theo anh Chương, khoảng 14h50 ngày 1/11, vợ anh là chị P.T.T. (SN 1990) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm giao thông với một ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 mang BKS 24A-376.xx.

Nữ tài xế VinFast chèn ép , tông ngã thai phụ 6 tháng tại Lào Cai - Ảnh 2.

Ô tô chèn ép khiến xe máy phải trèo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh cắt từ clip.

"Lúc đó chiếc ô tô con rẽ bất ngờ từ chỗ đỗ xe ra đường chính nhưng không xi nhan, việc này khiến vợ tôi suýt đâm phải. Vợ tôi có nhìn tài xế rồi di chuyển tiếp. Sau đó, tài xế ô tô đuổi theo và liên tục chèn ép. Khi tới trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại, vợ tôi bị tài xế ép dừng rồi xảy ra vụ việc như trong clip", anh Chương kể.

Ngay sau đó, anh Chương đã đưa vợ nhập viện Sản nhi Lào Cai để kiểm tra đồng thời lên công an phường Cam Đường để trình báo sự việc.

Tags

nữ tài xế

vinfast vf3

Lào Cai

chèn ép

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại