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Triệu tập nữ shipper hành hung, nắm tóc kéo lê nữ khách hàng trẻ

P.Dương
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Nữ shipper 21 tuổi có hành vi hành hung, nắm tóc kéo lê nữ khách hàng trẻ tranh cãi liên quan đến việc giao - nhận đơn hàng đã bị công an triệu tập.

Chiều 25-6, Công an TP Hà Nội cho biết liên quan đến việc cô gái trẻ bị shipper (người giao hàng) hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, TP) Hà Nội, Công an phường Láng đã triệu tập N.H.Y. (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đến trụ sở để làm rõ.

Triệu tập nữ shipper hành hung, nắm tóc kéo lê nữ khách hàng trẻ - Ảnh 1.

Nữ shipper N.H.Y. bị triệu tập tới cơ quan công an làm việc về hành vi hành hung nữ khách hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 23-6, tại khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh đã xảy ra vụ việc một cô gái trẻ bị hành hung, lôi tóc kéo lê trên vỉa hè. Sự việc được ghi nhận qua hệ thống camera an ninh và nhanh chóng gây bức xúc dư luận sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết, trước đó nữ khách hàng trẻ đã đặt và thanh toán trước đơn đồ ăn thông qua ứng dụng giao hàng. Khi đến nơi giao hàng, người giao hàng đã gọi điện liên hệ nhưng không nhận được phản hồi do khách hàng không để ý điện thoại.

Khoảng 10 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và xuống nhận đồ ăn. Tuy nhiên, khi gặp mặt, giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi liên quan đến việc giao - nhận đơn hàng. Người giao hàng sau đó đuổi theo và có hành vi hành hung, nắm tóc kéo lê nữ khách hàng trước khu vực tòa nhà nơi xảy ra sự việc.

Triệu tập nữ shipper hành hung, nắm tóc kéo lê nữ khách hàng trẻ - Ảnh 2.

Nữ shipper N.H.Y. (áo đỏ) có hành vi hành hung, nắm tóc kéo lê nữ khách hàng trẻ. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Láng đã rà soát, xác minh các cá nhân liên quan, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

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